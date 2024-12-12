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隨著疫情結束，航空業逐漸復甦，台灣4家上市航空股長榮航空、華航、星宇、台灣虎航今（2024）年營收表現亮眼。財信傳媒董事長謝金河認為，除了中國外，全世界航空業將漸入佳境，除了票價上漲外，還有油價下跌的利多，顧客對漲價反彈不大，因而造就航空業利潤大增。謝金河今（12）日以「價值鏈的改變：航空業展翅高飛」為題撰文表示，除了中國外，全世界航空業鍵入佳境。過去航空業靠貨運賺錢，客運成本高，獲利不易，特別是遇到百年慘烈的疫情後，2020年全球航空業虧損達1377億美元，全世界的機場停滿飛機，甚至小鳥都在機翼築巢。謝金河表示，疫情後也帶給航空業機會，一方面疫情解封帶動跨境旅遊，出國旅遊人數大增，另一方面是航空業為了自救大幅調升票價。一開始以為這是短期現象，但沒想到票價上漲後就沒有掉下來，熱門航線票價愈來愈貴，高艙價漲幅更驚人。此外，謝金河認為，燃油原本佔航空業成本超過3成，2022年平均購油成本113.8美元，但在今年平均88美元，再加上WTI現貨價格跌到70美元左右，油價下跌對航空業助力也很大。不過，謝金河認為，票價調漲或是油價下跌雖然很重要，但更重要的是，顧客對票價調漲反彈不大，也使得航空業的利潤大增。好比星宇航空開拓很多條以前大家不飛的航線，據說有的飛一趟賺兩趟，最有代表性的是飛日本旅客大增，這些短航程航線讓航空公司默默賺大錢。謝金河表示，過去投資航空股是高風險、回報低產業，但現在整個觀念都在改念，大家開始慢慢接受服務是有價的概念，服務成本上升，使得全球航空業獲利持續成長，將超過300億美元，IATA估計明年獲利可達366億美元。謝金河表示，這些年，台灣傳統產業在中國產能過剩殺戮下，台塑集團面臨空前壓力，但航空業卻正昂首前進，值得關注的是，台灣服務業產業正在加值的路上。