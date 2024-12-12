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MLB美國職棒大聯盟於今（12）日德州達拉斯舉行的冬季會議期間，進行了「規則五選秀（Rule 5 Draft）」。洛杉磯道奇隊在大聯盟級別選秀中，以第28順位選中了巴爾的摩金鶯隊系統的24歲外野手John Rhodes。Rhodes能勝任一壘和左右外野防區，本賽季在2A打出了2成02的打擊率，貢獻8支全壘打和47分打點。Rhodes在 2021年第3輪從肯塔基大學被巴爾的摩隊選中後，在金鶯隊系統中為2A球隊打了兩個完整賽季以及2022年的部分比賽。他在2024年出賽104場，打擊三圍.202/.271/.309，敲出16支二壘安打和8支全壘打。道奇隊在這次規則五選秀，也失去了多名小聯盟選手，包括24歲的潛力左投Garrett McDaniels，他被洛杉磯天使隊選中，此外還有4名小聯盟選手也在選秀中被挑走。根據規則五選秀的規定，大聯盟級別中選中的選手必須在下一個賽季全年留在球隊的26人名單中。如果未能達到這一要求，選手將被退回原所屬球隊；若原球隊不願接收，則新球隊可將選手保留在小聯盟系統中。此次選秀的結果顯示，大聯盟級別共有15名球員被選中並轉隊。芝加哥白襪隊有第一順位選秀權，他們從密爾瓦基釀酒人隊系統中選中了24歲的右投Shane Smith。第二順位的邁阿密馬林魚隊則從底特律老虎隊系統中選中了25歲的Liam Hicks。規則五選秀是美國職棒大聯盟的選手選秀制度之一，每年12月在經理人冬季會議時進行。這個選秀規則開放各大聯盟球隊可在小聯盟其他球隊中選擇保護名單外的年輕球員。大聯盟級別中選中的選手，必須在下一個賽季全年留在球隊的26人名單中。如果未能達到這一要求，選手將被退回原所屬球隊；若原球隊不願接收，則新球隊可將選手保留在小聯盟系統中。會有此選秀規定，主要是避免一些新人球員，因為在小聯盟戰績不佳球隊打球，而得不到表現機會，可是又受限於自身合約，無法上大聯盟。