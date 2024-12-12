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作家歐陽靖離婚後和媽媽、資深藝人譚艾珍定居台南，今（12）日歐陽靖發文透露，譚艾珍誤信假檢察官的話術，匯款數字不小的積蓄給車手，讓詐騙集團得逞，她事後自責、檢討為何精明的媽媽也會被騙，原因在於老人家獲得的資訊不對等，「我最大的錯誤，就是沒有時時跟長輩update防詐知識。」歐陽靖表示，譚艾珍只知道要小心投資詐騙，沒聽過假165專員要求民眾協助檢察官辦案的詐騙手法，「很大的問題在『資訊落差』，像我有接收到『檢察官主動聯絡都是詐騙』這知識，媽媽卻沒有接收到，她事後問了一些朋友，他們也都不知道，而我最大的錯誤，就是沒有時時跟長輩update防詐知識。」「老實說，我真的沒想到『檢察官詐騙』這種手法還存在，我一直以為現在都是投資詐騙...」歐陽靖說，詐騙集團的手法更新太快，如果政府宣導時把案例說明得太詳細，反而會讓人出現「聰明反被聰明誤」的現象，因而上當，就如媽媽起初有起疑，但對方聲稱是165防詐專員，還教她許多詐騙集團的運作手法，這讓她更相信是專業人士在辦案。貼文發布後，郁方安慰：「艾珍姐不要自責！菩薩是要以您的例子來幫助其他人不要被詐騙！」網友表示：「家中不要說是有長輩，只要是有45+以上的家人，都該轉發這篇訊息讓他們知道」、「謝謝分享，已經給家中長輩參考」、「謝謝妳們願意公開自己的私事，讓更多人有可能因此免於受騙」、「不是受害者太笨，是詐騙集團太厲害了，希望詐騙集團消失在地球！」