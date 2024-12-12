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專打NBA盃！分組賽擊落聯盟榜首騎士和東區老二塞爾提克，老鷹今天再拿尼克開刀，靠著一哥Trae Young在第三節穿針引線並獨攬12分的帶領下，上演逆轉秀，終場以108：100獲勝，收下NBA盃4強門票，將對上頭號種子公鹿。老鷹開季戰績普通，賽前僅拿到13勝12負排在東區中段班，只不過若是碰上連動NBA盃的賽事，都能力克強敵，包含分組賽時擊敗騎士和塞爾提克，最後以3勝1負分組第1晉級NBA盃8強。今天NBA盃8強碰上東區第4的尼克，老鷹再次拿出巨人殺手本色，上半場結束時以47：54，第三節Young在罰球時被紐約球迷狂噴垃圾話，之後大爆發，單節繳出12分5助攻4籃板，率隊攻下38：14逆轉戰局，第四節一路拉開雙位數領先，最終以8分之差贏球。此役從板凳殺出的De'Andre Hunter攻下全場最高24分，Young挹注次高的22分11助攻5籃板，Jalen Johnson貢獻21分15籃板。尼克先發5人得分都上雙，不過下半場熄火，Josh Hart拿下全隊最高21分，外帶6助攻8籃板，明星中鋒Karl-Anthony Towns貢獻19分19籃板。