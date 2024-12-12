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▲屏東角頭「鴨頭」於9月4日舉行告別式，屏東警方出動200名警力維持現場治安並預防幫派藉機滋事。（圖／屏東縣警局提供）

屏東角頭綽號「鴨頭」的陳昫豪，今（2024）年8月遭人伏擊槍殺，命案震驚社會，兇嫌楊緯彥行兇後攜槍投案，今（12）日橋頭地檢署偵查終結，依殺人、違反槍砲條例等罪提起起訴楊緯彥，並建議法院從重量刑。「鴨頭」陳昫豪，今年8月15日在高雄市左營明華路某家桌遊店外，遭35歲兇嫌楊緯彥持槍狙擊，身中9槍身亡，楊男攜槍到左營分局新莊派出所投案，向警方供稱，因陳昫豪欠他50萬元賭債未還，氣憤下才朝陳開槍，並否認受人指使，槍枝則推給姓名不詳男子。37歲的陳昫豪，早期曾追隨毒梟南霸天林孝道，5年前林孝道因走私海洛因等毒品，被台東地檢署偵辦，當時陳昫豪也在共犯名單中，後來林孝道被起訴、判決入獄，陳昫豪因證據不足，成功脫身。橋頭地檢署承辦檢察官李侃穎，會同法醫解剖相驗，證實楊嫌朝陳男身上近距離連開9槍貫穿，其中2槍打中頭部，並認為楊嫌所犯最輕本刑10年以上，涉案情節重大，有串證、滅證之虞，隔天聲請法院羈押禁見獲准。橋頭地檢署經3個多月調查，今上午偵查終結，依故意殺人、違反槍砲條例等罪嫌提起公訴，並認為他惡行重大，從重量刑。