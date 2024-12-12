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賴清德總統提名的司法院副院長姚立明，在立法院接受司法院大法官人事案審查時說，「我一生不求官，所有的職位都是被動邀請，沒有一個是主動」。好一番霸氣十足的說法，難怪姚立明的政治路可以走得如此順遂，政治光譜橫跨黃、紅、白、綠，先不說被提名這件事，就拿曾經擔任柯文哲競選台北市長的總幹事一職，面對柯深陷貪汙、圖利等弊案，至今沒有交代、毫無歉意，如何外界相信姚立明足堪公正司法大任。司法院負責解釋憲法、統一解釋法律及命令，由大法官掌理。15位大法官中，其中一位是院長、另一位是副院。此外，司法院直接監督最高法院、最高行政法院、懲戒法院、法官學院、高等法院、高等行政法院、智慧財產及商業法院等所屬機關司法行政業務，更不用說各級地方法院。司法院很重要的幾項任務，包括司法改革、國民法官制度，以及重大司法案件的審議是否符合民意，都是必須靠著司法院主事者來堅定推動，以至於外界才會高度關注正副院長的人選，從道德人品、法律知識、政治理念，甚至是政黨連結都必須嚴格審查。想想一位政黨理念隨風擺盪、政黨屬性前後不一、核心論述更是自我矛盾的人，未來有可能成為司法院副院長，同時身兼大法官，擔任憲法法庭的其中一員審理者，國家根本大法交給如此隨便的人，各位能不擔心嗎？姚立明說得輕描淡寫，說從政以來職位都不是主動爭取的，這句話大家信嗎？新黨成立，姚立明加入新黨，參選立委失利。施明德發起倒扁運動，進而成立紅黨，姚立明加入，擔任倒扁總指揮，後來更成為紅黨不分區立委名單。之後，姚立明支持蔡英文選總統，當選後姚立明進入小英基金會當董事。接著柯文哲參選台北市長，姚立明加入，擔任重要的競選總幹事一職。2023年賴清德選總統，姚立明加入，擔任競選總部主委一職。選後，被提名為司法官副院長。這些職務都是對方求姚立明擔任的？不要鬧了，這不是一般的職務，如果沒有政治利益的權衡，不可能會有這樣的機會。姚立明說，他只忠於專業、自己的良心，這句話可以騙民眾、騙支持者，但騙不了那些曾經與他一起共事過的同志，見風轉舵、追逐權力、慾望，「哪裡有官哪裡去」，姚的手腳早被看破。相較於其他大法官提名人在法學專業及素養上有一定的資歷與經歷，姚立明最被人知的莫過於他的那張嘴。政論節目上，姚立明呲牙裂嘴、口沫橫飛，痛批柯文哲跟民進黨，說柯文哲忘恩負義、說民進黨是垃圾，彷彿自己是局外人一樣，讓人傻眼。「隨風倒、隨權走，那才是牆頭草！」、「我永遠站在權力的對立面！」這些話都是姚立明之前接受媒體專訪時講過的話，如今回頭看來諷刺至極，搖擺不定、愛逞口舌，賴清德提名這樣的人，更是輕蔑整個司法界，為了一己之私而為。人也是他、鬼也是他，這樣的人還想要當司法院副院長，真的為台灣司法未來感到悲哀。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com