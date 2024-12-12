我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將在明年2月在台北大巨蛋開打，在昨中華職棒與中華棒協一同召開經典賽資格賽選訓會議，其中中華隊將繼續由世界12強棒球賽冠軍總教練曾豪駒續掌兵符，同時教練團陣容也有微調，體能教練劉品辰和重訓教練洪全億將回歸母隊樂天桃猿，由台北興富發成棒隊教練陳宗宏接任體能教練。2025年WBC資格賽中華隊教練團成員，包括總教練曾豪駒，首席兼捕手教練高志綱、投手教練林岳平、牛棚教練王建民，打擊教練彭政閔與高國輝，內野守備教練陳江和，外野守備兼跑壘教練張建銘，體能教練陳宗宏。WBC資格賽將在明年2月21日至25日，在台北大巨蛋開打，中華隊將與南非、西班牙、尼加拉瓜，爭奪2張WBC會內賽門票。目前35人初選名單中，含20名投手、3名捕手、7名野手及5名外野手，陣容中約有12至13名旅外選手，與12強中華隊陣容相比，唯一重複選手只有陳傑憲。值得一提，體能教練陳宗宏畢業於北體，曾在2008年效力中職米迪亞暴龍，合計出賽27場，打擊率為0.147，在2014年卸下球員生涯後，轉任球隊體能教練至今，在今年獲得WBC資格賽國家隊體能教練一職。