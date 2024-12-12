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開宗明義，忍不住要說一句：毛寧真的是為難了。面對著被稱為是1996年台海危機以來，解放軍在西太平洋海域最大規模的軍事操演，中國這個數量最大誕聲量最小的軍事操演，引起各方高度關切，也因此國際媒體也總是要追著中國相關單位問一問。由於台灣的國防部持續發布相關觀測資訊與台灣因應措施，國際媒體引用國防部資料，詢問中國外交部發言人毛寧，這幾天已經被追問支吾其詞的毛寧，突然有點失控，竟公開回答：「不知道台灣有什麼國防部？」台灣有沒有國防部？坦白說，根本輪不到毛寧來公開說嘴，事實上，毛寧可能要擔心的是，搞不好哪一天，又要支支吾吾地回答「中國的國防部長（也許還可能有更多高官或高幹）還有沒有在位？」而從這個軍中高層人事的超級不穩定，我們其實有可以看出這一次西太平洋解放軍操演的解放軍箇中隱患。什麼叫做「色厲內荏」？看看中國解放軍遍撒90艘船艦在第一島鏈的行動就充分了解了。賴清德出訪南太平洋友邦前，就傳出解放軍將會舉行今年度的第三次環台軍演「2024利劍C」恫嚇台灣，但大家發現習近平的軍方親信中央軍委掌政站的苗華出事了，國防部長董軍也傳出可能被調查，還有習近平從海軍拔擢的火箭軍司令王厚彬也傳出可能被約談‧‧‧若習近平下令「利劍出鞘」，何人可以來「持劍出擊」？從這角度來看，不要被所謂的從浙江到福建海空域的七個可能演習地點，還有從日本順著第一島鏈到琉球、宮古島、台灣東側太平洋、巴士海峽東方出口直到菲律賓的所謂90艘軍艦和海警船的聲勢驚人，說穿了，這個就只是叫做「遍灑雞爪釘」，像美國和日本嗆聲，小心行駛，免得爆胎就不好看了。從今年度的利劍A到如今的雞爪釘，中國解放軍確確實實是努力地向美國印太司令部展現解放軍已經完成了「30年的戰略宏圖」，積極地想要告訴美國五角大廈，解放軍真的已經具有「區域拒止∕反介入」的具體能力。從利劍A到利劍B，解放軍是想要恫嚇他已經具有環台封鎖的實力，而幾次的東風飛彈試射點，除了是警告美國可以空襲美日戰艦之外，也是針對台灣的液化天然氣船隻的可能航道，警告可以讓台灣「斷氣」，製造能源危機。這一次，則是類似在高速公路上遍灑雞爪釘，想要讓美日的馳援進不了第一島內的範圍，而從浙江到福建的七處海空域的警示，就是解放軍從安徽或浙江的火箭均，以及江蘇和浙江一帶的戰機和飛彈的可能出擊航道，解放軍以為如此就可以好整以暇的對付台灣。這樣的戰場部署概念，持平地說解放軍還真的是花了近30年時光，窮盡洪荒之力了。1996台海危機，美國兩艘航空母艦馳援台灣，解放軍就開始建構所謂的「區域拒止∕反介入」戰略，2024年連續三次的動作，不管是否事先有宣布，解放軍的戰力確實是達到了所謂的「區域拒止∕反介入」，想要在入侵台灣時，讓美軍沒有辦法來到第一島鏈。美軍卻是全世界在二戰之後，唯一每天都有在全球進行戰爭之無敵軍隊，戰略和戰技隨時在與時俱進，中國想要搞「讓美軍不能來」，美軍早就部署成「美軍早就在」。例如，如果川普將來同意賣給台灣60價F-35的話，在第一島鏈，美軍部署了長住的超過350架的F-35，實力和數量遠勝殲-20，從日本到菲律賓包含台灣，也有射程可到300公里的海瑪斯火箭，以及留在菲律賓北邊的提豐戰術飛彈系統‧‧‧解放軍竟然只能灑雞爪釘？令人有不知今夕是何年的嘆息。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com