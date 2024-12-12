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握有中職史上最多154次救援成功的陳韻文，在今年中華職棒季後提出FA申請後吸引多支球隊關注。根據消息透露，陳韻文得到統一獅開出70-75的年薪以複數年合約續留，雖然其他球團有開出更高價碼、甚至突破到年薪80萬，但陳韻文考量環境與熟悉度，留在統一應該是八九不離十的決定。專業球評、也是《NOWnews》特約作家王翊亘在個人社群上指出，「自由球員陳韻文 ，過往實績傲人，3度奪下救援王、生涯累積154次救援成功，且年紀不到30歲，行使FA後獲得台鋼雄鷹 在內的多隊洽詢，也獲得月薪80萬的複數年合約提供。不過陳韻文老東家統一獅，仍在爭奪戰中佔有優勢，這2天就將決定去向。」據了解，陳韻文很可能以約70-75萬的年薪以複數年合約續留統一，即使中信兄弟開到75萬、台鋼開到80萬，但他本人考量環境與熟悉度，最終選擇留下，這很可能就是最終的結果。陳韻文是今年自由市場中的唯一投手，自2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。儘管本季中，一度陷入低潮，多次關門失利，不過在季末找回狀態，尤其在季後挑戰賽以及台灣大賽，5次登板，累積吃下5局都沒有失分，找回往日守護神的穩定性。