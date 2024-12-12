我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電創辦人張忠謀近日出新書《張忠謀自傳》下冊，並於12/9舉行全球唯一一場「張忠謀新書發表會」，包含台灣首富廣達集團董事長林百里、台積電董事長魏哲家、力積電董事長黃崇仁等多位「大咖」到場支持，引發各界關注。知名半導體分析師陸行之也分享自己閱讀完自傳的心得，感嘆台積電內部「這幾年有些惡化」。陸行之表示，作為一位負責研究台積電近30年的分析師，在飛往洛杉磯的飛機上讀完張忠謀的自傳下冊，驚嘆張忠謀與台積電在一統江湖登頂之前所遇到的諸多路障之餘，也認為自己在2014年拿下分析團隊頭銜後，再被迫離開外資，只是辦公室政治的小菜一碟。並對張忠謀對每個曾經貢獻及犯錯的台積電離職高管，也充滿尊重及感謝。陸行之看完書直言，結論是找到對的老闆，對的老闆的老闆，找到對的公司，會改變你的一生。而我不但是找到對的老闆，也找到對的產業研究公司，研究台積電改變我的一生。同時，陸行之整理了7點來說明張忠謀及台積電更成長及堅強的訓練路障：1. 張忠謀在德儀掌管全球半導體集團一切順遂，但在新任董事長夏伯特及總裁彪席擴大commodity 的消費者產品失焦後，就把整個公司研發資源錯置，如果當初海格底（Patrick Eugene Haggerty）繼續經營德儀，現在的德儀可能會大不同，這也告訴我們接班人的選擇是多麼的重要，最近英特爾選錯季辛格再下台，就是活生生的例子。2. 張董的快進快出通用器材表示主政者歇基的短視，決定一家公司的未來的命運，也表示選工作的時候要了解董事長/總經理的方向是否跟你一致。3. 感覺工研院的改革失敗及人不和是高級公務員及公家機關的吃大鍋飯陋習所致，如果張董能成功改革工研院，不知台灣的研發實力及技轉企業的動能是否倍增？4. 感覺除了李國鼎政委，工研院董事長徐修賢、潘文淵顧問、孫運璿院長都在想盡辦法誘拐張董來台灣貢獻。5. 胡定華為何要提早離開工研院，史欽泰為何在沒有強大的設計及製造技術的前提下，把次微米計畫變成台積電的高價燙手山芋？6. 當先進技術及主流技術事業組織合併之後，魏哲家然接受只有60~70人的業務發展組織（後來變成蘋果的對接單位)，而劉德音拒絕業務發展組織選了2萬多人的營運組織，相信張董就看出魏總的高度了。7. 張董闡述經營理念第417頁，我們絕不容許貪污，不容許公司內有派系及小圈圈產生，及不容許公司政治，但他感覺這幾年有些惡化，時有聽聞台積人加碼投資將通過認證的設備材料供應商，派系、圈圈、公司政治更不用說了。