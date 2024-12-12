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陸委會昨日同意雙城論壇繼續舉辦，但是若中共對台施壓的情況若惡化，北市府會隨時配合中央政府政策延後活動。台北市長蔣萬安今（12）日表示，希望陸委會能把惡化定義有進一步清楚說明。對此，陸委會副主委梁文傑回應表示，中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心。蔣萬安今日上午出席KKCompany研討會，會前被媒體詢問，陸委會隨時延後的說法之前有跟陸委會討論過嗎？蔣萬安回應說，「我們是昨天也才知道這樣的事情」，相關定義還有範圍需要等陸委會進一步說明，北市府會和陸委會持續保持溝通和聯繫，也希望陸委會能把惡化定義有進一步清楚說明。媒體詢問是否已有掌握雙城論壇需要補件的名單？蔣萬安回應說，目前還沒有收到陸委會對於訪團成員要補件的公文，「我們還是很期待，上海團102人能順利成行，到台北市進行市政交流。」梁文傑今日受訪表示，「我們絕對盡到最大的善意，中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心。」