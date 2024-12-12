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婦拿熱水澆臉再一刀殺夫 法官不信「長期家暴」判刑14年定讞
記者徐敏娟／綜合報導
2022年6月，台南一名33歲王姓妻子不滿陳姓丈夫對她家暴，竟拿滾燙的熱水澆淋正在熟睡的陳男，再持水果刀猛刺陳男，導致陳男橫隔膜、肝臟、腸繫膜遭穿刺，大量出血，送醫不治。台南地院依殺人罪，判王女13年徒刑，上訴到台南高分院後，加重改判14年刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，王婦判刑14年定讞。
一審台南地院審理時，王女承認殺人，但她強調是因為長期受到家暴，還說陳男在事發4天，兩人吵架後對她動粗，不過法官認為王女被長期家暴的證據不足，雖然王女曾就醫診斷罹患適應障礙症，疑似創傷後壓力症候群，但距離案發後近1年，難以認定她長期遭受家暴或因受暴而罹患身心疾病，但認定犯案導火線，確實為6月12日的吵架衝突，最後判王女13年徒刑。案經上訴二審，王女翻供不承認殺人，只認傷害致死。
台南高分院合議庭認定，王女雖符合自首要件，卻她供詞反覆，顯示沒有真誠悔悟之意，且王女犯後態度不佳，又沒有和被害家屬和解，造成家屬巨大且難以弭平之精神創痛，還讓幼子頓失父親，罪責深重，另陳男傷勢嚴重，王女甚至握刀握到手破皮，顯示下手力道甚重，毫無節制，沒有想要讓丈夫活命的意思，殺人犯意堅定，不予減刑。最高法院認為二審認事用法無違誤，判上訴駁回，全案定讞。
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