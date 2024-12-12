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▲王惠美今天二度喊話辜仲諒，歡迎他返鄉走走。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.12.12）

▲彰化交流道特定區計畫圖的體育場展演設施僅6公頃，遠不如台北大巨蛋的10.2公頃。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.12.12）

彰化縣長王惠美積極搶蛋，繼前天喊話辜仲諒「回彰化蓋自己的球場」，今天再度招手「歡迎辜仲諒先生返郷走走」，強調「我準備好了」。唯對百萬網紅Cheap譏「彰化連百貨公司都沒有要蓋大巨蛋？」以及「準備好」的用地面積僅6公頃，不到台北大巨蛋的6成，尚未具體回應。中信金控董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨天出席公益活動時，媒體問及興建第二座大巨蛋，大方回應「我覺得這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助」、「我們當然有意願啊！」彰化縣長王惠美想從台中市長盧秀燕手裡搶大巨蛋，先搶辜仲諒！繼10日強調「大巨蛋不必等兩年，彰化準備好了，就是現在」，喊話鹿港出身的辜仲諒、永靖出身的味全龍頂新董事長魏應州等大老闆，在彰化蓋自己的球場。今（12）日再度在臉書發文，表示很高興看到辜仲諒有意願參與台灣第二座大巨蛋的消息，自己的主張已獲得各方重視。王惠美說，中華職棒理事長（按：應是會長）蔡其昌已説，第二座大巨蛋地點最好在中南部，彰化已評估規劃好場址，未來願意參考中信金等有意投資的企業集團，以產業特性和開發經驗結合彰化的優勢做最好調適，熱誠歡迎辜仲諒返郷走走，未來也會與中信金集團持續互動，期待頂新味全集團和有志一同的企業家共襄盛舉、一起打拚」。唯百萬網紅Cheap昨天開噴，批評「彰化連百貨公司都沒有要蓋大巨蛋？」「這不是玩模擬城市」、「蓋一座大巨蛋至少400億起跳，有錢搞面子工程，不如去改善交通！」民進黨籍縣議員也質疑「彰化根本養不起！」王惠美則在臉書質疑綠營議員莊陞漢、楊子賢認為彰化不適合蓋大巨蛋，是個人或議會民進黨黨團的立場？還是與黃秀芳和陳素月委員聯合辦公室的立場？批評兩人不看好可帶動地方發展的建設，寧可把大巨蛋拱手送出，置民意於何地？還喊話民進黨籍彰化市長林世賢「您支持在彰化市蓋大巨蛋嗎？」王惠美今天秀出彰化大巨蛋的位置圖，突顯四通八達，唯根據王惠美前天公布的彰化交流道特定區計畫圖，體育場展演設施僅6公頃，比興建中的台中巨蛋6.9公頃還小，更遠不如台北大巨蛋的10.2公頃。