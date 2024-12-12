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▲此次獲得金獎的隊伍，學生互相發表感言。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲評審於賽間評比個對衛生與食品安全意識。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲特色小吃廚藝邀請賽中，兩岸餐飲科系學生相互組隊，台灣與沙縣選手各自展現獨特烹飪技術。（圖／記者陳美嘉翻攝）

一場難得的兩岸特色小吃廚藝賽事日前舉辦，台灣與沙縣餐飲科系學生穿上白色廚師服、拿起鍋鏟相互組隊，選手各自展現獨特烹飪技術、驚人團隊能力，相互學習廚藝技巧，為爭奪賽事金獎，合力完成兩岸特色小吃，進行了一場熱血沸騰的廚藝大賽。海峽兩岸特色小吃廚藝邀請賽的賽制是由各隊隊長抽籤三道料理進行烹飪，品類覆蓋沙縣小吃、台灣小吃與兩岸特色指定菜。健行科技大學羅同學表示，在抽籤題公布後就開始備賽練習各項菜品，利用下課時間來練菜，跟沙縣的同學會更好的來合作料理。在各組烹飪的過程中，評審們從不同的面向評比，不單只從色香味，同時注重每支隊伍的團隊合作。正修科技大學餐飲系助理教授黃啟順認為，參賽的學生們透過合作，能讓彼此學到各地廚藝的「秘訣」，看不到的技術都可以透過這樣的互動來達到回饋，「雖然一開始學生交流有點陌生，比較沒有方向，但漸漸感覺就有出來，經過磨合後團隊合作的力量愈來愈強大。」比賽期間，沙縣與台灣學生除了負責各自的菜品，也會合作完成彼此地方特色的料理，甚至交換烹飪彼此的菜餚。來自健行科技大學的台灣選手表示，隊伍抽到的分別是沙縣小吃金包銀與台灣小吃筒仔米糕，「金包銀感覺很像台灣的小吃——淡水阿給，不同的是，在豆腐裡包的餡料，台灣包的是粉絲，沙縣包的是肉。」沙縣隊友則是認為筒仔米糕的工藝比較複雜，味道也很獨特。「很開心我們做到了。」此次賽事獲得金獎隊是來自正修科技大學、三明醫學科技職業學院與三明市高級技工學校的學生組成，他們表示，這次台灣小吃是抽到南部蒸肉圓，加了當地的醬料，自己調了醬汁跟蒜泥，指定菜是沙縣的料理鱔魚粉乾，加入了自己的巧思增加鮮味，讓味道不會過於清寡，「這一次隊伍一開始就有分工，比賽期間也互幫互助，非常感謝隊友們。」賽事評審、統一度假村主廚葉文吉表示，兩岸學生在這次的賽事上，就像是魚幫水、水幫魚，沙縣與台灣學生合作出來的菜跟成品不輸給專業師傅。希望他們對於廚藝能夠保持熱忱，不要怕吃苦，要創新不守舊。