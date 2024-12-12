我是廣告 請繼續往下閱讀

亞特蘭大老鷹今（12）日靠著少主Trae Young帶隊、在第3節豪取12分，在NBA季中錦標賽8強戰以108：100逆轉紐約尼克，之後將在4強戰中交手密爾瓦基公鹿。本場比賽Karl-Anthony Towns表現不佳成為戰犯，美媒《CBS Sports》直言：「Towns打出他到尼克後最糟糕表現。」明尼蘇達灰狼今年季後縮減團隊薪資，在季前透過交易將Towns送去尼克，本季至今出賽22場皆為先發出戰，場均上場33.9分鐘，能攻下25.1分13.3籃板與3.1助攻、命中率為53.1％、三分命中率為44.7％，本季場均得分、命中率、三分命中率都是生涯最好。不過今金在季中錦標賽交手老鷹，Towns整場出戰37分鐘，全場15投2中、三分球6投2中，雖然能搶下19顆籃板，但僅攻下19分、場上正負值為-11是全隊第2差，還領到6次犯規提前離場。《CBS Sports》分析說道：「Towns雖然本場搶下19顆籃板，但在防守端常常有放空對手的情形發生，且他全場有4次失誤，更在比賽中陷入犯規罰煩，讓他在防守端無法為尼克給予對手過多的肢體碰撞。」《CBS Sports》更是直言，「今天Towns的表現，就像他過去在季後賽的狀況一樣，他在防守端幾乎神隱，在進攻端只要被人針對，就很難保持高效率，舉例：Towns本場在3分線6投2中，常常有不合理的出手，這就是他長期以來的弱點。」雖然Towns拿下全隊最多的19顆籃板，尼克主帥Tom Thibodeau在賽後受訪時直言，「今天我們在籃板鞏固並不好，這是個問題，因為他決定了比賽的勝負。」本場尼克共搶下49個籃板（進攻籃板為12個），老鷹則是拿下58個籃板（進攻籃板為22個）。