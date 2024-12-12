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雖距離2026縣市長選舉還有很久的時間，但民進黨已開始備戰，傳出將找台北市議員苗博雅出馬挑戰台北市長蔣萬安，而同樣被視為北市長熱門人選之一的民進黨立委王世堅則表示沒有考慮參選。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，雖然王世堅都表示自己沒有想參選，但他認為民進黨還是會讓他參選。黃暐瀚今（12）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他認為2026台北市長選舉，民進黨推出的市長參選人，應該就是王世堅，雖然現在王世堅都表示自己沒有想參選，但是黨會讓他參選。黃暐瀚分析原因，2014年的台北市長選舉其實也有很多人想參選，但民調都輸給前台北市長柯文哲，「現在誰的民調在非藍、泛綠裡面民調比王世堅高？她的年輕人支持度也很高喔！他的年輕人支持度比吳思瑤高喔！」黃暐瀚續指，苗博雅若要參選，就要放棄市議員的職位，雖然苗博雅的回應，顯然就是有人跟她接觸，且她也有意願，「可是最後我覺得不會是她」，因為民進黨在台北市不會再不推人選了，苗博雅如果沒有加入民進黨，綠營推出的人選不是吳思瑤就是王世堅，不會找一個黨外的人來參選，否則屆時民進黨支持者會反噬，到黨部及黨中央抗議。