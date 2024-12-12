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洋基總管不後悔失去Soto！大聯盟本季自由市場最大物Juan Soto，最終獎落紐約大都會，簽下一紙15年、總值7.65億美元（約250億元新台幣）的破紀錄合約。《Jon Heyman的報導中透露，洋基總管Brian Cashman在媒體《NJ.com》的訪問中，對此事回應道：「並接著補充說道：「。」Brian Cashman在訪問中坦承，他理解球員在簽署這種等級的合約時，心中會面臨巨大壓力，並懷疑哪個才是正確的決定，