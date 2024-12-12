洋基總管不後悔失去Soto！大聯盟本季自由市場最大物Juan Soto，最終獎落紐約大都會，簽下一紙15年、總值7.65億美元（約250億元新台幣）的破紀錄合約。《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，母隊紐約洋基的報價其實相差不大，但卻會免費提供主場賽事包廂，成為雙方談判的分水嶺，對此，洋基總管Brian Cashman直言不後悔，並強調公平性：「即便是Aaron Judge、Gerrit Cole，都是自己付費使用包廂的。」
包廂成為分水嶺 洋基總管不後悔
Jon Heyman的報導中透露，洋基的報價並不遜於大都會，遞出1張16年、7.6億美元（約合247億元新台幣）的合約報價，然而，大都會卻提供了免費的主場賽事包廂給Juan Soto，成為了影響最後決策的關鍵。
洋基總管Brian Cashman在媒體《NJ.com》的訪問中，對此事回應道：「這些幫我們賺進財富的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買，我對於這個決定沒有任何遺憾。」
並接著補充說道：「洋基過去和現在的球員，像是C.C. Sabathia、Aaron Judge還有Gerrit Cole，球團也沒有開特例，他們都是自己付費使用包廂。」
Brian Cashman在訪問中坦承，他理解球員在簽署這種等級的合約時，心中會面臨巨大壓力，並懷疑哪個才是正確的決定，不過他仍重申，自己並不後悔關於包廂的決定，因為堅持公平性原則，並且重視維持傳統。
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Jon Heyman的報導中透露，洋基的報價並不遜於大都會，遞出1張16年、7.6億美元（約合247億元新台幣）的合約報價，然而，大都會卻提供了免費的主場賽事包廂給Juan Soto，成為了影響最後決策的關鍵。
洋基總管Brian Cashman在媒體《NJ.com》的訪問中，對此事回應道：「這些幫我們賺進財富的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買，我對於這個決定沒有任何遺憾。」
並接著補充說道：「洋基過去和現在的球員，像是C.C. Sabathia、Aaron Judge還有Gerrit Cole，球團也沒有開特例，他們都是自己付費使用包廂。」
Brian Cashman在訪問中坦承，他理解球員在簽署這種等級的合約時，心中會面臨巨大壓力，並懷疑哪個才是正確的決定，不過他仍重申，自己並不後悔關於包廂的決定，因為堅持公平性原則，並且重視維持傳統。