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▲台中市今（12）日發生一起重大車禍，林姓男子酒駕高速衝過自由路、進德路口，與前方的賓士車、機車追撞，再波前方1輛自行車，釀騎機車的7旬老翁被撞飛死亡。（圖／翻攝畫面）

台中市今（12）日發生一起重大車禍，林姓男子酒駕高速衝過自由路、進德路口，與前方的賓士車、機車追撞，再波前方1輛自行車，釀騎機車的7旬老翁被撞飛死亡，自行車騎士（58歲）搶救中，林男酒測值高達每公升0.98毫克。今天上午10點47分，台中市消防局獲報，東區自由路三段242號前有車禍，報案人稱1輛汽車失控連撞，指派東英、中區分隊、大誠等分隊，出動4輛救護車、8名消防員到場搶救。今天上午10時許，林姓男子（23歲）開車經東區自由路、進德路口時，疑似想鑽前方賓士車、機車的縫隙，豈料卻撞上右側騎機車的75歲老翁，導致老翁整個人被撞飛，造成老翁送醫不治，隨後向前衝再撞到騎腳踏車的58歲男騎士，男子重傷送醫搶救中。現場一共4人受傷，另外還有1名46歲女子多處外傷，還有1名20多歲男子膝蓋受傷。警方到場對林男施以酒測，高達每公升0.98毫克，而林男在車禍後也造成膝蓋受傷，全案朝公共危險罪嫌偵辦中。