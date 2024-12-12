我是廣告 請繼續往下閱讀

「應該是『一』吧。這代表奪冠成為第一，以及這是我轉會第一年的意義吧。」大谷翔平近期在接受日本某體育報記者訪問時，選定「一」作為這個字做為自己的年度代表性漢字。過往他在日本火腿隊就維持這樣的傳統，不過在MLB打球後，已經好多年沒有選出自己的年度漢字了，因此在被問到此事時也笑了出來。不過雖然本意是積極和樂觀的，不過球迷卻不由想到今年初的一件糟糕往事，那就是水原一平震驚世界的世紀竊案。日本時間12月10日，大谷翔平在一次線上採訪中接受日本媒體提問，當被問及「今年如果用一個漢字來概括，會是哪個字？」時，他思考片刻後回答「一」。今年是大谷翔平從前東家洛杉磯天使轉戰道奇隊的首個賽季，他幫助球隊再次奪得世界大賽冠軍（世界一），另外這也是他和真美子婚後的首個賽季，因此他最終決定選擇這個字來代表今年球季。大谷翔平過去在效力於日本火腿隊時，習慣每年1月公開作為「年度目標」的漢字，但自從轉戰大聯盟後，這項傳統就中止了。在這次訪談中，他時隔7年再次被問到「年度漢字」時，大谷選手笑著回答「這問題好久沒被問到了。」大谷也透露，其實自己也考慮了「優」（優勝，代表奪冠）或「五」（他本季完成了大聯盟史上首次單季50轟50盜的成就）這樣的字作為候選，但最後還是選「一」。對大谷而言，今年可說與「一」有著深厚緣分的一季，很多事都是第一次，這也是他之所以選這個字的原因。然而，網路上許多粉絲看到這個字，卻聯想起了一件不太好的事——他的前翻譯水原一平被告。名字帶有「一」這個字的大谷前翻譯水原一平，為了彌補非法博弈的損失，而涉嫌從大谷翔平的帳戶中非法挪用了接近1700萬美元（約合新台幣5.5億元）的款項而遭到起訴。在2024年3月開幕戰後爆出的「一平事件」，雖然未對大谷的表現產生顯著影響，但對粉絲而言，這無疑是一個令人震驚的事件，大家紛紛連延道：「一平……」、「忍不住想到此人」、「看來明年的漢字該是『平』了吧」。