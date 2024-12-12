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道奇日籍巨星大谷翔平今年繳出「54轟、59盜」的史上第一人成就，最終幫助道奇奪冠並收穫生涯第3座全票MVP，近日受訪被問到盜壘數大增的原因，大谷翔平認為，失敗為成功之母，且最重要的是要有信心。「我認為盜壘數增加的主要原因在於回壘。先發制人很重要。」對於大多數人來說，盜壘成功與否的關鍵在於起跑，但大谷翔平認為，一個成功的盜壘更重要的是回壘時面對投手牽制的自信。大谷翔平表示，「起跑只要保持正確的姿勢，做出迅速反應就可以。更重要的是，在讀取投手動作後，有信心安全回壘。這種自信能讓我更有勇氣去嘗試盜壘。」大谷強調，盜壘雖能增加得分機會，但失敗的風險也很高，因此他更看重盜壘的成功率，而不是數量，「數字只是累積的結果。對於盜壘來說，我更在意失敗的次數，而不是成功的次數。如果能提高成功率，就能為球隊帶來更多的勝利。」大谷今年因傷無法投球，只以「一刀流」出戰，外界認為下季大谷重返投手丘後，將會減少盜壘次數，但他表示仍會積極嘗試盜壘，「即使以投手身份出戰，但若你有機會上場並能透過推進壘包，增加得分機會，我當然會這麼做，同時努力減少失誤。」