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▲龍天翔20歲時拍電影，被爆破特效的聲響震破。（圖／記者李欣容攝）

▲胡瓜今年缺席除夕特別節目。（圖／萬星傳播提供）

賴慧如、龍天翔今（12）日出席民視《好運來》記者會，兩人都因為拍戲耳朵受傷，賴慧如說剛出道拍《多情城市》的時候，和同樣是新人的女演員對戲，兩個都想要真實的情緒，就說好打真的，結果對方一拉手打下去，臉直接在抽，後來檢查是耳膜撕裂傷。賴慧如分享過去拍《多情城市》的時候，因為和對手演員都是新人，為了想要有情緒都打真的，結果對方一拉手，「，當下我也不知道耳膜受傷，是晚上覺得耳朵很痛，有點聽不清楚，而且眼睛也開始微血管爆裂，去看醫生才知道耳膜撕裂。」賴慧如說對方也很自責，很關心她的狀態，好在這個狀況是可以復原的，但需要很長的時間，也不能去很吵的地方，坐飛機也會讓她很不舒服，「痛到會想打人！」龍天翔的右耳也是拍戲時被爆破聲震聾，當下嚴重耳鳴，但他說，「那時候年輕，根本不在意，也不會去看醫生，還會去游泳，如果沒用棉花棒掏一掏，就會發炎流膿，點藥水就好，發炎就去看醫生吃止痛藥。」是後來年紀大了，才認真去檢查，結果醫生說，「」他也去申請勞工職業傷害補助11萬，現在拍戲只要兩邊人馬吵起來，他就會有點聽不清楚。賴慧如在劇中飾演「大哥」龍天翔的女人，不過最後卻會愛上他的兒子王燦，有次龍天翔看到賴慧如和王燦的親密戲，讓他瞬間吃味，「這我的女人欸！」逗樂眾人。另外，綜藝大哥胡瓜過去主持民視除夕特別節目《民視第一發發發》已經21年，今年缺席，賴慧如也說聽到消息時有點慌，「我承認有一點（不適應）沒有安全感，畢竟他一直在身邊帶著我，但後來想想，就是做好自己的工作，只是覺得可惜了，今年大開場還是有美鳳姐、冰冰姐，還是ok啦！」