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陸委會昨日表示，同意雙城論壇繼續舉辦，但是若中共對台施壓的情況若惡化，北市府會隨時配合中央政府政策延後活動。雙城論壇正式名稱為「上海台北城市論壇」或「台北上海城市論壇」，從2010年開始舉辦，在兩岸關係緊張，官方對話交流管道大多關閉之際，反而成為兩岸官方至今唯一的交流管道，但雙城論壇舉辦至今也發生過不少爭議。雙城論壇開始於2010年郝龍斌擔任台北市長任內，屬於每年舉辦的台北和上海兩市官員對話交流論壇，第一屆在台北晶華酒店舉行，此後每屆論壇由上海和台北兩地輪流舉辦，雙方會派遣一級行政首長率領的交流團參與論壇。2019年雙城論壇在鄰近上海的崑山市開設分會場，這是雙城論壇首次在台北和上海以外的城市舉辦。2020年的雙城論壇因新冠肺炎疫情爆發，首度使用視訊方式舉辦，2021年繼續以影片方式進行；2022年，第13屆雙城論壇仍以視訊模式開會。2023年，自疫情後重歸實體會議，台北市長蔣萬安率團赴上海參加論壇。今年的雙城論壇預計12月17日舉辦，將簽署兩項交流合作備忘錄（智慧型醫療合作、兩市動物園小貓熊物種交流及保育合作）。2017年，時任台北市長柯文哲赴上海出席雙城論壇，爆出講稿AB稿爭議，他在演說中提到「兩岸一家親」的內容，但並未出現在給國安會的版本上，引發風波。台北市議會審議2022年預算時通過但書，要求北市府若共機、共艦持續擾台則不得動支雙城論壇預算及核銷，但是柯文哲仍在2022年7月照常以視訊方式舉辦雙城論壇，最後支出107.9萬元經費，至今仍是呆帳，無法核銷。