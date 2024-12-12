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Kerr誠實評價火箭NBA盃限定球場！儘管金州勇士日前在主將Stephen Curry缺陣後，吞下5連敗，下滑至西區第5名，但仍在NBA盃闖入8強，今（12）日作客休士頓火箭主場，最後以90：91惜敗火箭。NBA盃原名季中錦標賽，為了增添特色，在賽至期間各隊都會採用不同的主場地板樣式，和往常的木板原色相比，鮮豔許多。事實上，座椅仍然維持黑色，只是上層鋪著紅色的火箭隊衣服，所以出現全場紅的罕見場景。