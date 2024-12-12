Kerr誠實評價火箭NBA盃限定球場！儘管金州勇士日前在主將Stephen Curry缺陣後，吞下5連敗，下滑至西區第5名，但仍在NBA盃闖入8強，今（12）日作客休士頓火箭主場，最後以90：91惜敗火箭。有趣的是，火箭的主場豐田中心，推出NBA盃限定的場地配色，包含球場、觀眾席，都採用鮮紅色配置，這讓客隊的總教練Steve Kerr在練球後受訪時，幽默形容：「我好像墜入地獄深處」
NBA盃限定球場配色 勇士主帥給出感想
NBA盃原名季中錦標賽，為了增添特色，在賽至期間各隊都會採用不同的主場地板樣式，和往常的木板原色相比，鮮豔許多。在本場NBA盃8強賽中，火箭不僅在主場地面採用全紅的配色，甚至連全場的座椅都呈現一片紅。
雙方賽前練球環節結束後，勇士隊主帥Steve Kerr，逗趣說道：「我告訴其他教練，感覺好像我掉進了地獄的深處，深紅色的地板，讓我有點不安，我以為我的生活已經過得更好了，不應該接受這樣的命運」
不少國外網友和球迷訝異表示：「連椅子都是紅色的？」、「這是個困難的主場」、「這球場感覺會召喚吸血鬼」、「這看起來真的很狂」。事實上，座椅仍然維持黑色，只是上層鋪著紅色的火箭隊衣服，所以出現全場紅的罕見場景。
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NBA盃原名季中錦標賽，為了增添特色，在賽至期間各隊都會採用不同的主場地板樣式，和往常的木板原色相比，鮮豔許多。在本場NBA盃8強賽中，火箭不僅在主場地面採用全紅的配色，甚至連全場的座椅都呈現一片紅。
雙方賽前練球環節結束後，勇士隊主帥Steve Kerr，逗趣說道：「我告訴其他教練，感覺好像我掉進了地獄的深處，深紅色的地板，讓我有點不安，我以為我的生活已經過得更好了，不應該接受這樣的命運」
不少國外網友和球迷訝異表示：「連椅子都是紅色的？」、「這是個困難的主場」、「這球場感覺會召喚吸血鬼」、「這看起來真的很狂」。事實上，座椅仍然維持黑色，只是上層鋪著紅色的火箭隊衣服，所以出現全場紅的罕見場景。