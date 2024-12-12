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▲人氣演員曾敬驊與詹子萱型格演繹BOSS節慶時尚自信風範。（圖／記者陳美嘉攝）

▲BOSS高雄漢神百貨專門店總面積270平方公尺，是目前 BOSS 全台最大的專門店。（圖／記者陳美嘉攝）

為打造台灣頂級國際精品殿堂，漢神百貨今年起進行館內大規模改裝，首波改裝完成的B2樓層於11月下旬亮相，其中，BOSS以全台最大專門店之姿隆重進駐。12/11全新BOSS概念店舉辦開幕活動，特別邀請到人氣演員曾敬驊與詹子萱一同出席，演繹新世代型格時尚。開幕活動中特別邀請人氣演員曾敬驊與詹子萱一型格演繹BOSS 節慶時尚自信風範。曾敬驊身穿 BOSS 2025 農曆新年系列皮革棒球外套搭配紅色運動衫及黑色牛仔褲，並以率性短靴點綴，呈現低調而充滿新年氛圍的個性帥氣造型。而詹子萱則選穿 Holiday 節日系列帶有金屬光澤的黑色毛呢短外套與短裙，搭配高跟短靴及俐落皮革肩背包，打造出精緻奢華感的派對穿搭。BOSS高雄漢神百貨專門店總面積270平方公尺，是目前 BOSS 全台最大的專門店。採用品牌核心概念設計，帶來前衛現代並具有活力的嶄新空間。全新專門店內提供全方位系列商品，囊括男裝頂級系列、高性能系列等包含正裝、休閒與 運動服飾，以及女裝系列及配件。櫥窗的大型數位螢幕則播放著最新形象影片，可一覽品牌最新系列設計。BOSS 2025農曆新年系列跨界攜手神話史詩電影《封神三部曲》推出聯名設計，此系列以經典紅黑配色為主色調，加入封神美學體系中極具代表性的「吉金」色，並將靈感源自青銅器圖騰融入品牌標誌和 Double B 標徽設計之中，以現代風格開啟蛇年嶄新意象。系列商品涵蓋了經典廓形的山羊皮革棒球外套、針織衫、休閒運動衫、T 恤和牛仔褲等多款中性單品。為慶祝BOSS高雄漢神百貨專門店盛大開幕，特別規劃限時「客製化刻字服務」，12月14-15 日將會有手工書寫匠師駐點提供現場服務，顧客凡購買指定配件商品，即可由專人為您將指定英文字或數字燙金刻印於商品上，訂製獨一無二的個人專屬配件。