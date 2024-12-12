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▲席琳娜曬出超大鑽戒。（圖／IG selenagomez）

今年32歲的西洋小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）今年初宣布退出歌壇，暫別演藝圈，沒想到今（12）日稍早無預警在IG宣布訂婚喜訊，甜嫁音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco），更曬出超大鑽戒，幸福喊道：「forever begins now.（永遠就從現在開始）」席琳娜今天稍早在IG上曬出左手無名指上的婚戒，還有自己看著戒指的開心自拍，最後更是附上了和男友班尼擁抱的甜蜜照片，照片中席琳娜笑得非常開心，更嗨喊：「forever begins now.（永遠就從現在開始）」象徵自己答應對方求婚的那一刻，未來的每一天都會是永遠。不過事實上，席琳娜在2013年宣布患有紅斑性狼瘡，必須接受腎臟移植及長期服用藥物，也因為藥物的關係，導致席琳娜已經失去生育能力，加上她還患有抑鬱症，因此和男友的婚事一直難以出現實質性的進展，如今終於爆出喜訊，也讓粉絲非常祝福。