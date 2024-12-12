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▲謝宜容11日傍晚進住看守所4人房，今（12）日早餐是什錦湯麵。（圖／民眾提供）

▲謝宜容辦公室照片曝光，窗台、地板上都放滿綠色植栽，整個辦公室綠意盎然。（圖／讀者提供）

前勞發署北分署長謝宜容收押因為涉嫌貪污、挪用公款，新北地檢署聲請羈押禁見獲准；謝宜容11日傍晚進住看守所4人房，據了解她的心情平靜，當晚晚餐菜色是滷豬腳、客家小炒、蔬菜和筍片湯，今（12）日早餐是什錦湯麵，午餐菜色則是有三杯雞，晚餐有滷肉和炸蝦捲。謝宜容11日下午5時被押解至台北女子看守所，入住4人房，與她先前擁有大量植栽、裝潢豪華的「五星級辦公室」有天壤之別，不過據悉謝宜容心情平靜，進到看守所後，當天晚餐菜色是滷豬腳、客家小炒、蔬菜和筍片湯；今日早餐是什錦湯麵，午餐有三杯雞、滷蛋、蔬菜以及紅棗茶，晚餐則是滷肉、炸蝦捲、蔬菜及丸子湯。先前媒體報導，謝宜容辦公室窗台、地板上都放滿綠色植栽，整個辦公室綠意盎然，此外還擺設了兩張工業風的低背倚，搭配黑色圓形小茶几，天花板還裝有黑色軌道燈。檢調10日兵分22路搜索新莊、三重、 五股等辦公處所以及住居所等22處，查扣手機、電腦、存摺等證物，並帶回23人，包括謝宜容在內，還有標案承辦人以及廠商等，全數帶回新北檢調查偵訊。檢方複訊後，依涉犯貪污治罪條例及政府採購法等罪，將謝宜容聲押禁見，11日下午3時許，新北地方法院召開羈押庭，裁定謝宜容羈押禁見。檢方聲押理由，認為謝宜容的辦公室裝潢，涉及借用他人名義投標，以圖利幫謝宜容「 量身打造 」，符合謝宜容個人偏好風格的辦公空間 ，以及謝宜容涉嫌挪用183萬公帑，檢方也查出，就業保險基金及就業安定基金經費採購禮品後， 將禮品挪用為與公務無關之私人公關送禮之用，涉犯貪污治罪條例圖利罪、侵占公有財物罪、以及政府採購法不當得利，且借用他人名義投標罪等罪。