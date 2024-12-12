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TPASS推出以來，吸引許多上班族加入，交通部計畫推出TPASS 2.0版本，將有常客優惠。交通部長陳世凱透露，明年1月14日起開放民眾登錄會員，自2月起開始累計趟數，且民眾若使用政院版的TPASS 2.0卡，每月回饋再增加10%，相信會蠻有吸引力。陳世凱今向媒體透露，交通部TPASS 2.0方案已經差不多定案，預計明年1月14日跟大家宣布，屆時民眾可以上平台登錄成會員，自2月1日起累計搭乘次數，3月25日回饋就會進入卡片，優惠也會比運具本身優惠再更優惠，相信會對民眾很有吸引力，為鼓勵民眾使用TPASS 2.0，民眾若使用TPASS 2.0卡片，每月再加碼10%優惠。目前TPASS已有70萬人使用，陳世凱表示，現行TPASS方案多為通勤族，有些常客可能每月搭11次、18次，或是沒有轉乘，因此沒加入TPASS，TPASS 2.0希望可以納入這一塊，或鼓勵一些不常使用TPASS的人，且TPASS 2.0全國適用，不過人數還無法確定，預算則規劃從200億元特別預算支應，未來也朝向使用公務預算。