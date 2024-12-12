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▲消基會公布28項茶包、花草茶農藥殘留鑑驗報告。（圖／消基會提供）

迪化街聯通貿易公司紅玫瑰花，檢出農藥數量1種，風險係數0.04

迪化街金湘記藥行有限公司桂林桂花，檢出農藥數量1種，風險係數0.8

迪化街合信蔘藥行粉紅玫瑰，檢出農藥數量1種，風險係數2.3

迪化街和新蔘藥行金邊玫瑰花，檢出農藥數量15種，風險係數78

迪化街黃裕生金銀花，檢出農藥數量17種，風險係數109

▲消基會於迪化街採買的散裝茶包、花草茶被驗出農藥殘留，民眾選購時要特別留意。

迪化街湖廣藥材有限公司野生黃金雪菊，檢出農藥數量1種，風險係數7.1

迪化街花旗坊泰國蝶豆花，檢出農藥數量3種，風險係數19

香草菲菲官網香菲暖茶，檢出農藥數量4種，風險係數0.1

它好好官網洋甘菊綠茶，檢出農藥數量10種，風險係數0.3

B&G忠孝新生店德國農莊Tea Bar玫瑰養生煎茶，檢出農藥數量2種，風險係數0.4

家樂福土城店家樂福玫瑰花茶，檢出農藥數量1種，風險係數2.8

茶飲、花草茶的健康形象受到許多消費者喜愛，但看似天然的飲品可能隱藏健康風險。消費者文教基金會今(12)日針對市售花草茶與茶包進行了農藥殘留檢測。於2024年5～6月間，至臺北市、新北市連鎖大賣場、蔘藥行、中藥行及網路平臺購買28件樣品檢驗，其中，迪化街的「泰國蝶豆花」檢出1種「不得檢出」及2種「不符使用規定」的農藥，玫瑰花則被檢出農藥數量15種，風險係數78。消基會檢測的28件樣品中，以下商品檢出農藥殘留，部分甚至超過現行標準：從迪化街採買的散裝業品，有4樣分別檢出1～15種農藥，其中檢出的農藥殘留包含「不符使用規定」或「不得檢出」的農藥種類。比較需要留意的是「金銀花」，常見用途是作為中藥材，目前也未列入37種「可同時提供食品使用之中藥材」；但若為食品，依循農藥殘留規範，散裝金銀花若用於茶飲上，農藥殘留的規範似乎就有模糊空間。參考目前《農藥殘留容許量標準》來檢視，該樣品檢出17種農藥種類，風險係數109，在選購上需要投別留意。「野生黃金雪菊」檢出1種「不符使用規定」的農藥，「泰國蝶豆花」檢出1種「不得檢出」及2種「不符使用規定」的農藥。9件「複方成分」的包裝樣品中，4件有檢出農藥「香菲暖茶」、「（它好好）洋甘菊綠茶」及「德國農莊Tea Bar玫瑰養生煎茶（茶包盒）」分別檢出2～10種農藥殘留，此3件樣品若參考目前《農藥殘留容許量標準》，其檢出的農藥殘留量均低於個別成分作物的農藥殘留容許量，是否合於規定均有待主管機關評定。消基會建議，比較本次樣品的測試結果，包裝樣品風險係數較散裝樣品低；茶類風險係數較草木本植物風險低（未列入金銀花樣品），建議消費可以選購風險係數較低的商品。另外，金銀花性寒涼，孕婦及經期中之婦女不宜飲用，建議消費者在自行購買金銀花相關產品作為茶飲之前，應先諮詢專業醫師的意見。