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▲玄彬表示自己和孫藝真因為兒子長相像誰而意見不合。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

▲玄彬曬出兒子「甜豆」2歲的照片，非常可愛。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

韓劇男神玄彬今年主演的年度大戲《哈爾濱》即將上映，而他也久違的登上綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳，由於這次是玄彬睽違13年登上韓綜，玄彬看上去略顯緊張，不過在談到老婆孫藝真後，倒是露出暖男的微笑，更笑喊自己和孫藝真曾因「小孩的長相要像誰」而意見不合，起了衝突：「有點期望分歧。」玄彬在節目上對於孫藝真滔滔不絕，也表示自己已經13年沒上韓綜，還在來之前先請教了老婆上綜藝的技巧，坦言孫藝真曾和他說過：「我之前上綜藝的時候，攝影機比想像中的還要多。」讓他也相當緊張。隨後玄彬也在主持人的慫恿下隔空和孫藝真深情告白：「看著（孫藝真）為我付出的一切，很尊敬也很感謝。」不只如此，玄彬在提到兒子「甜豆」時，也十分大方，不僅曬出「甜豆」可愛的小手照片，還相當開心地分享：「不久之前他2歲了！」不過玄彬表示關於兒子，孫藝真罕見地和他意見不合：「太太希望兒子能像她本人，而我希望兒子能像我。」讓主持人哭笑不得。事實上，玄彬於2020年和孫藝真一同主演《愛的迫降》結緣，沒想到兩人假戲真愛，還公開認愛對方，更在2022年結婚，同年便生下第1胎，兩人也時常隔空放閃，出入公共場合總不免談到對方，可見婚後生活十分甜蜜。