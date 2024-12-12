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火箭今天打造全紅色的魔鬼主場迎戰勇士，在最後1分半鐘上演逆轉秀，憑藉Alperen Şengün的穿針引線連拿7分，且成功阻擋勇士無法將最後一擊交到Stephen Curry手上，以91：90險勝，終於中斷跨季對戰15連敗，並收下NBA盃4強門票，將對上西區榜首雷霆。火箭今天將球場地板到觀眾席全都打造成紅色基底，勇士教頭Steve Kerr看了還形容是「掉進地獄」。此役雙方也打得相當拉鋸，上半場結束，火箭以44：37領先，易籃後勇士在第三節反攻打出24：32攻勢，反倒讓火箭以68：69陷入落後。決勝節，戰況持續膠著，勇士投進兩顆三分球後一度拉開6分領先，剩下1分16秒，Şengün助攻 Fred VanVleet回敬三分砲，接著自己再拿兩分，火箭只剩1分落後，最後11秒Stephen Curry外線出手落空，Jalen Green飛撲搶到關鍵籃板並導致勇士犯規，兩罰投進後，火箭逆轉取得1分領先。最終勇士最後一擊無法交到Curry手上，Brandin Podziemski倉皇出手落空，勇士以1分之差吞敗。此役勇士以Kuminga的20分7籃板為最高，Curry拿下19分5助攻3籃板、Buddy Hield15分，全隊僅3人得分上雙。火箭4人得分上雙，Şengün攻下全場最高26分，外帶11籃板5助攻，Jabari Smith Jr.添15分，Jalen Green有12分4籃板，替補的Amen Thompson貢獻10分6籃板。