Kerr痛批最後3.5秒爭議判決！金州勇士今（12）日作客休士頓火箭，進行NBA盃的8強戰，面對防守強悍的火箭隊，勇士陷入苦戰。在比賽結束前3.5秒，勇士和火箭雙方在地面爭搶球權，結果Jonathan Kuminga被吹判犯規，最終勇士就因為2次罰球，遭到火箭以91：90逆轉。賽後勇士主帥Steve Kerr痛批最後的爭議判決，直言：「連小學裁判都不會這樣做。」
最後3.5秒爭議判決 Kerr直言：不合理
比賽進入讀秒階段前，火箭打出一波6：0的攻勢，將分差追近到89：90，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，嘗試在終場前11秒外線出手，結果落空，導致失去球權。
Gary Payton II搶到球後，試圖把球送給隊友，沒想到被Jalen Green飛撲攔截，Jonathan Kuminga在爭搶中被吹判犯規，當下場邊的Steve Kerr露出難以置信的眼神，而最終火箭也靠著3.5秒的2次罰球，逆轉贏下比賽。
賽後談到最後影響比賽的判決，Steve Kerr苦笑道：「我上次看到這樣的判決，大概是30年前有一次，當時我還在大學打籃球，我認為這是不合理的判決。」並接著說道：「我被震驚了，我希望最後至少有一次叫暫停的機會，但這機會最後被裁判剝奪了，我想連小學的裁判都不會這樣做。」
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比賽進入讀秒階段前，火箭打出一波6：0的攻勢，將分差追近到89：90，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，嘗試在終場前11秒外線出手，結果落空，導致失去球權。
Gary Payton II搶到球後，試圖把球送給隊友，沒想到被Jalen Green飛撲攔截，Jonathan Kuminga在爭搶中被吹判犯規，當下場邊的Steve Kerr露出難以置信的眼神，而最終火箭也靠著3.5秒的2次罰球，逆轉贏下比賽。
賽後談到最後影響比賽的判決，Steve Kerr苦笑道：「我上次看到這樣的判決，大概是30年前有一次，當時我還在大學打籃球，我認為這是不合理的判決。」並接著說道：「我被震驚了，我希望最後至少有一次叫暫停的機會，但這機會最後被裁判剝奪了，我想連小學的裁判都不會這樣做。」