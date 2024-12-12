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Kerr痛批最後3.5秒爭議判決！金州勇士今（12）日作客休士頓火箭，進行NBA盃的8強戰，面對防守強悍的火箭隊，勇士陷入苦戰。比賽進入讀秒階段前，火箭打出一波6：0的攻勢，將分差追近到89：90，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，嘗試在終場前11秒外線出手，結果落空，導致失去球權。賽後談到最後影響比賽的判決，Steve Kerr苦笑道：「並接著說道：「我被震驚了，我希望最後至少有一次叫暫停的機會，但這機會最後被裁判剝奪了，我想連小學的裁判都不會這樣做。」