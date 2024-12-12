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近年來，飼養寵物成為許多人的生活選擇，尤其在年輕世代中更是蔚為風潮。台中市議會今(12)日進行市政總質詢，議員賴順仁指出，從狗、貓等常見寵物到綠鬃蜥與錦蛇等特殊種類，寵物市場的多元化帶動相關產業蓬勃發展。然而，流浪動物數量的激增也暴露出飼養文化中令人憂心的現象。賴順仁表示，根據台中市政府統計，2022年全市共收容5601隻犬貓，而最大收容量僅800隻。同年，台中市流浪犬數量估計達10846隻，全國流浪動物數量更高達15萬9697隻，比2009年的8萬4891隻成長近一倍，問題日益嚴重。賴順仁說，流浪動物問題癥結何在？專家分析，流浪動物問題的主要原因包括：棄養：飼主因財務壓力、家人反對或寵物行為問題，選擇拋棄寵物。野外繁殖：流浪動物在自然環境中不斷繁衍，數量難以控制。戶外餵養：部分民眾善心餵食流浪動物，間接促使其群體增長。這些流浪動物不僅威脅環境衛生與公共安全，如隨地排泄、噪音擾民、傳播疾病，甚至可能引發交通事故和破壞當地生態。現行對策成效有限，目前政府推動的措施包括寵物登記、流浪動物捕捉與絕育（如TNVR捕捉、絕育、疫苗注射、原地放養）等，但流浪動物數量依舊居高不下。台中市議員賴順仁表示，現行政策雖具初步成效，卻無法從根本上解決問題。他指出，問題的關鍵在於飼主責任意識的不足，許多人因衝動購買或領養寵物，未充分考慮自身條件與能力，最終選擇棄養。「養寵物是一項責任，而非一時興起的行為。」賴順仁建議，參考瑞士等國的成功經驗，立法推動「寵物執照制度」。瑞士規定，想飼養寵物的民眾必須參加基礎課程，學習動物行為、照護技巧及相關法規，並通過筆試與實地測驗。所有寵物必須植入晶片，飼主資料登記於動物身份認證系統（ANIS），以利追蹤管理。此外，新領養或購買寵物的飼主需完成至少四小時的課程訓練，以及與寵物共240分鐘的實地互動課程，費用由飼主負擔。賴順仁表示，台灣若能推行類似制度，將能有效提高飼主責任意識，減少衝動養寵與棄養行為，並促進寵物管理的規範化。一旦飼主具備基本知識，並遵守公共規範，如訓練寵物、清理排泄物、避免公共空間污染等，將大幅降低飼主與非飼主間的衝突。對此，市府農業局長張敬昌表示，賴順仁議員建議民眾飼養寵物須先取得執照部分，將函請農業部研議修正動物保護法與寵物登記管理辦法，以減少棄養事件發生。