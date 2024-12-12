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前勞發署北分署長謝宜容霸凌勞動部員工，造成一名吳姓公務員疑似不堪霸凌而輕生，更爆發謝宜容涉嫌貪污、挪用公款案外案，新北地檢署昨（11）日聲請羈押禁見獲准。勞動部重啟謝宜容霸凌案調查結果，也終於承認吳姓公務員輕生與謝宜容霸凌有關。民眾黨立委陳昭姿表示，勞動部乃至行政院還是要給國人一個交代。陳昭姿臉書發文表示，勞動部公布謝宜容霸凌案重啟調查結果，終於承認吳姓公務員輕生與謝宜容霸凌有關，不僅和前一份「立意良善」的調查報告天差地遠，也打臉前部長何佩珊所認為「謝宜容霸凌很多員工，但正好沒有霸凌吳姓同仁」的說法。陳昭姿提到，勞動部調查報告只是彌補過錯的一小步，但還不足以還原真相、給家屬公道。對於是誰包庇謝宜容長期的霸凌行為，以及當初那份再次霸凌故人跟家屬的悖於事實報告，是經過哪些人撰寫、核定公布，勞動部乃至行政院還是要給國人一個交代，「難道許銘春、何佩珊、許傳盛等拍拍屁股走人，就能裝沒事、安全下庄嗎？」陳昭姿表示，「不講清楚、不給交代，勞動部就還是在霸凌故人家屬，請問洪申翰部長，這是你要留給國人的印象嗎？」陳昭姿指出，謝宜容濫用公帑、涉嫌貪汙的部分，勞動部在這次的調查報告竟絕口不提，把一切都推給檢調偵辦中。呼籲勞動部長洪申翰別唬弄，行政調查與刑事調查是兩回事，絕對可以同時進行，沒有互相衝突的問題，別想用話術欺騙國人。陳昭姿喊話，整起事件從謝宜容的惡行惡狀，到勞動部的包庇護航，沒有交代清楚前，勞動部預算別想輕易過關。