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▲彰化縣鹿港鎮公所耐心說明健保加保規定、協助取得健保卡。（圖／健保署）

衛福部中央健康保險署「弱勢民眾通報平台」，讓在地公所可即時透過通報平台，快速轉介需要援助的弱勢民眾，中區業務組為提升中彰投地區75萬無職業及弱勢鄉親服務，每年舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」，結合評比制度，鼓勵68家公所積極投入健保服務。今(113)年公所大力支持，評比期間成果豐碩，協助弱勢通報及申請補助超過4百件、270萬元，更擴大推廣民眾使用健保快易通APP數位服務，讓運用網路完成加退保及申辦健保卡達到3萬多件，健康存摺新增下載人數成長2成。健保署指出，家住南投的阿原，平日以打零工單親扶養4名年幼子女及照顧年邁的父母，雖領有中低收入戶補助，生活困難，更無力繳納健保費。在地公所人員得知阿原的困境，透過「弱勢民眾通報平台」通報中央健康保險署中區業務組接獲後立即與公所協助以健保愛心專戶及南投縣衛生局公彩回饋金補助，繳納積欠健保費，阿原開心表示，非常感謝社會的善心以及健保署、公所積極處理，解決燃眉之急。中區業務組丁增輝組長表示，健保署致力發展便捷的網路通報管道，提供在地公所可即時透過通報平台，快速轉介需要援助的弱勢民眾。此外，健保署建置多元數位化服務功能，全方位打造免臨櫃、顧健康的健保快易通APP，民眾手機下載並經過身分認證後，即可利用APP的「健保櫃檯」各項功能，如申請健保卡、辦理公所的加退保、申辦電子繳款單、查詢保費、變更通訊地址等。同時民眾可點選「健康存摺」專區，即可查詢到就醫紀錄，提升自我健康管理的好幫手。