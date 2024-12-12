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▲基隆大武崙免費救生衣借用站。（圖／海委會）

海洋委員會再與社團法人中華民國常不輕協會合作，希望能結合地方政府建構海域遊憩安全鐵三角，在海域遊憩熱區建置救生衣借用站、培訓安全志工、推廣自救防溺課程，與海安宣導等多項安全措施，打造更安全的海域遊憩環境，今（2025）年率先在高雄旗津、基隆大武崙及台東杉原灣，設立三處海域免費救生衣借用站。海委會指出，截至今年11月，全台三站點的救生衣借用次數均高達近萬人次，基隆大武崙海域更揮別112年發生一日三起溺斃案件，在今年達到零溺斃的成果，取得顯著成效。政府近年積極鼓勵民眾親近海洋，海域遊憩安全也成為重要政策。海洋委員會積極推動海洋事務公私協力，除分區陸續成立海巡志工，今年再與社團法人中華民國常不輕協會合作，海委會主任委員管碧玲表示，保障海域遊憩安全是推廣海洋活動的首要任務，需要中央、地方及民間共同合作，共建海域遊憩安全鐵三角，才能完善海域安全監控與應變機制。管碧玲強調，海委會將持續在各海域遊憩熱區，布局救生設備的建置及管理措施，並透過海洋安全教育，培養民眾海安意識，達到「人人有責，共護海洋」的目標。常不輕協會致力於確保水上活動安全、海域遊憩安全意識的推廣，與海委會守護民眾海域遊憩安全政策理念一致。但過去常在實際推廣執行上遇到困難，例如被誤會為流動攤販而遭驅趕，抑或是與場域管理單位發生行政上的衝突。海委會在瞭解協會理念、實務及能量後，協調各方需求及限制，逐步勾勒出以中央、地方、民間團體共構的「海域遊憩安全鐵三角」。海委會指出，今年率先在高雄旗津、基隆大武崙及臺東杉原灣，設立三處海域免費救生衣借用站。截至今年11月，全臺三站點的救生衣借用次數均高達近萬人次，基隆大武崙海域更揮別112年發生一日三起溺斃案件，在今年達到零溺斃的成果，取得顯著成效。為強化民眾的安全意識，海委會亦攜手協會與國立高雄科技大學合作，以旗津作為志工培訓基地，將海域安全教育及溺水預防專業知識帶進校園、紮根國中小，從校園建立用海安全觀念，同時也培育海域遊憩安全志工。同時為提升海域遊憩安全資訊取得的便利性，海委會於去年建立「GoOcean 海洋遊憩風險資訊平台」APP系統，讓民眾可隨時掌握所處海域風險資訊及活動級別建議，亦獲得好評。此外，為協助地方政府強化海域救生及救難能量，海委會補助地方建立安全巡查員、告示牌、安全宣導等設施。今年更首次引進AI人工智慧辨識系統，建立智慧海灘管理，即時掌握場域人流、活動態樣、離岸流位置、溺水警報等資訊，提升海域遊憩安全邁入資訊智慧化。硬體設備外，海委會更積極鼓勵各地成立海巡志工組織，借重社會民力，從災害防救管理的「事前預防」及「即時應處」，建構全方位的安全防護網，推進海域遊憩場域安全達成零溺亡的目標。海委會強調，將持續擴大海域遊憩安全鐵三角觸及面，完善我國海域遊憩安全環境，讓民眾親海無虞、愛海無慮，大步向海邁進。