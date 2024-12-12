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▲國發會攜手數位發展部、台達電子、瑞昱、羅技、輝達(NVIDIA)、台北市電腦公會(TCA)，以及臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學等，組團赴印度班加羅爾(Bangalore)。（圖／國發會）

國發會攜手數位發展部、台達電子、瑞昱、羅技、輝達(NVIDIA)、台北市電腦公會(TCA)，以及臺灣大學、臺灣師範大學、臺灣科技大學等單位，在本（12）月2日至8日，組團赴印度班加羅爾(Bangalore)，推動AI人才產業臺印人才交流。本次共計辦理人才博覽會3場次，參與人數超過2,000人；並積極布建印度人才網絡，已與當地20所大學建立連結，及見證臺大印度校友會成立。為充實AI、半導體等重點產業發展所需人才，國發會盤點我國業者人才需求樣態，並運用大數據分析國際人才分布情形，發現美國矽谷、印度班加羅爾為AI、半導體人才最多的2個區域。國發會主委劉鏡清表示，針對美國矽谷、印度班加羅爾2地，進行線上、線下全方位引進人才。本次國發會與印度班加羅爾RV College of Engineering、BMS College of Engineering、Presidency University等3所以工程學院為主之大學合作，辦理就業及就學博覽會3場次，透過臺灣大學等3所學校分享校園特色、留學資源，鼓勵印度學子來臺求學；此外，並有我國9家廠商參與提供職缺，包括台達電、台積電、瑞昱、威剛、叡揚、耀登、力成、輝達、羅技等，涵蓋3種不同類型，包括當地臺商、在臺臺商及外商，渠等均表示對國際人才有積極需求，且認為印度人才市場開發潛力大，可優先爭取來臺就學，增加來(留)臺可能性。印度班加羅爾是美國以外的AI及半導體人才重鎮，本次已與印度班加羅爾主要對象學校建立初步連結，未來將持續深化合作項目及擴大範疇，建構人才交流合作平台，逐步拓展印度人才網絡，俾全面觸及印度潛在人才，積極宣傳我國產業發展現況、優質生活環境，以及國發會Talent Taiwan國際人才服務及攬才中心等，並將精準鏈結印度人才，協助介接我國企業及學校需求，有效打造完整印度人才輸送與支持體系。國發會除本次印度活動外，並將於明年1月率團赴美推動雙邊人才合作與交流。