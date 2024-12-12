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▲台版「地面師」！老嫗近7千萬積蓄房產慘遭掏空 (圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市一名七旬老嫗被詐騙集團騙走近4700萬元後，尚不罷甘休，進而鎖定老嫗名下7棟房產行騙，歹徒安排「中人」居中牽線，將老嫗7處不動產辨理質誓借貸，再將借貸金額2600萬元交給詐騙集團。老嫗先後遭詐騙約7千萬元。台中市警四分局與新北檢警合作偵辦，日前逮捕彭姓等9名詐團成員，持續偵辦並追回部份財損。台中市高齡7旬獨居老嫗於前年11月接獲詐騙集團來電，以假檢警詐術方式，假冒檢察官誆稱因其涉嫌觸犯洗錢防制法為由，需調查其存款金流外，並要求監管名下所有現金，俟查明相關事證確認無違法事由即歸還所屬財產。老嫗擔心遭誣陷洗錢觸法晚節不保，在未經查證下，經詐團指示多次提領現金、金條等財物至指定處所交付。直至近4700萬現金存款均被掏空後，詐團轉而盯上老嫗名下7間房產，透過「中人」居中牽線，將老嫗名下7處不動產質押借貸，借貸所得均上繳詐團，直至112年5月老嫗接獲轄區第四分局大墩派出所員警通知，方才得知自己落入詐團陷阱，近7千萬積蓄被「洗劫一空」。案經報請檢察官指揮新北市政府警察局永和分局、林口分局及本分局，將彭姓詐騙集團所屬9名成員一網打盡全數送辦。經查該集團以彭嫌為首，負責分工指派下線，相中老嫗不諳手機操作，對外聯繫均透過家中電話，當接獲假檢警來電時，驚慌失措無從判斷真偽，且詐團以保密協定為由，阻斷其向外求助之管道；更惡質的是為免老嫗提領大筆現金時遭銀行行員、警察關懷提問，詐團再三耳提面命每次小額提款，當湊齊新臺幣100萬現款時，即指派「專人」面交取款，逐步蠶食鯨吞老嫗財產；待老嫗無存款後，從而指示共犯媒介鎖定其名下不動產，將老嫗帶往地政事務所進行不動產質押登記，借貸金額高達2600萬。該犯罪集團內部組織龐大、分工細膩，宛如日劇地面師真實上演，全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦。第四分局表示，詐騙集團詐術層出不窮，針對高齡長者容易身陷詐團所設的框架下成為待宰羔羊，除了存款積蓄被騙光外，更擴大覬覦被害人名下之不動產，勾結不肖業者進行質押登記，不僅錢沒了房屋也被騙走損失慘重；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。