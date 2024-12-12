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中檢追查台中西屯派出所員警開單涉圖利案，有員警接受民間人士請託，將取締交通違規開立的白單，轉為罰額較低的紅單涉嫌圖利，二度搜索先後帶回35人，2警遭羈押。曾任交警的球評石明謹表示，有些人看不懂白單轉紅單是要竄改什麼，其實這是減少違規關說、嚴格管制後的新漏洞，好讓被取締者「降價受罰」。經調查，2019年至2023年間，西屯派出所多名警員涉嫌，將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款的利益。檢方今年9月首波搜索，將時任西屯所副所長、現任李姓巡佐等12人帶回，訊後將李向法院聲押禁見獲准；12月10日檢警再帶回涉案台中太平分局偵查隊長金桂明、員警等23人，金桂明為時任所長遭羈押禁見。對此，石明謹指出，白單正式名稱叫交通違規逕行舉發「標示單」，通常夾在雨刷上，或用釘書針釘在機車後方扶手，不過這張白單不是給民眾看的，而是給「其他警察」看的，目的是避免2小時內連續舉發，讓後面經過的員警知道這部車已經被舉發過了，由於早期並沒有標示單，但是因為後來連續舉發有了2小時內不得連續舉發的設計，也就是一部車輛如果被開了違規停車，2小時內不得再舉發，可是一部車子違規停在路邊2小時，可能派出所經過、交通隊經過、警備隊經過，2小時內被開了3、4張罰單，撤銷程序很麻煩，所以就發明了標示單，讓後面經過的員警，知道這部車已經被舉發過了。石明謹說，網路上謠傳「白單不用繳錢，紅單才要繳錢」，這是正確的，因為真正的違規通知單，要等員警回到駐地之後，等採證相片洗出來，才會另行舉發，所以看到白單，不需要繳錢，回家等收到紅單再繳錢，老實說，這張白單根本不關你的事，但員警拍照有可能相片模糊、過度曝光、沒拍到紅黃線、沒拍到車號、剛好一隻蒼蠅飛過擋住鏡頭，因為這些因素而無法舉發，所以有些人雨刷上被夾了白單，等到天荒地老都沒等到紅單，雖然機率不高，但偶爾出現這種情況也是正常的。石明謹指出，由於「白單不等於紅單」這件事是合理且合法的，於是後來就變成抽單的主要對象，只要在被開了標示單之後，員警照片還沒洗出來，還沒另外開立違規通知單之前，都有搶救的機會，於是這空窗期就成了許多地方人士，或是民意代表關說的絕佳機會，只要搶在白轉紅之前，找個理由，例如照片不清等等，這張紅單就不用出去了。​石明謹說，為了減少這樣的現象，白單開始進行嚴格的管制，不但有流水編號，而且領用的數字，要跟你開出來的紅單對得上，如果要註銷，需要寫註銷的理由，需要檢附說明，或是附上不清晰或過度曝光的照片等等，雖然理論上還是可以註銷，但就變得非常麻煩，數量上也不可能太多，只能偶一為之。​石明謹說明，本案則是找到了新的漏洞，那就是白單開立後，註銷確實很麻煩，那不要註銷如何？在逕行舉發標示單管制作業規定中規定：如駕駛人或車主於執勤員警填製「標示單」時，已到達現場，應轉換為當場舉發，並即轉製「舉發通知單」交付違規行為人。「翻譯成白話文就是，。」石明謹指出，​這件案子的流程就是，警察在路邊開了白單給違規停車的車輛，在還沒有開立紅單之前，車輛所有人找到了員警，員警當場開立了一張紅單給他，而原本要舉發違規停車，員警將法條改成了違規臨停，如果是小型車的話，罰鍰就會從900元，降成300元。​石明謹也提到，以前的交通違規關說，可能是整張罰單撤銷，現在則是變成降價受罰，但原則上也是比被罰較高額度好，這點小錢可能不容易得利，但如果以上的犯行屬實，圖利他人的事實很明確，上述的流程，只有在現場開標示單，違規人在員警離開前及時出現，才有當場舉發的可能，一離開現場，就必須逕行舉發，這也是本案涉及偽造公文書罪的原因。