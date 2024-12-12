我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張柏芝身穿一襲碎花連身裙搭配頭巾，留著一頭羊毛卷造型出席品牌活動，看起來復古感十足。（圖／張柏芝微博）

▲張柏芝從出道到現在總是不諱言地提到自己非常喜歡小孩，即使身為單親媽媽依然相當用心的扶養3位兒子。（圖／張柏芝微博）

中英混血的香港女星張柏芝紅遍兩岸三地，不過自去年8月起她卻突然宣布身體不適將暫別演藝圈，開始長達1年多的神隱，中間還一度出現她是因懷有第4胎才消失的說法，揣測眾說紛紜。不過女神近來卻無預警重回螢光幕，一連分享多張近照外還出席品牌活動，更勝從前的美貌除了擊碎以往「生子」的謠言外，粉絲們還紛紛大讚她撞臉亞洲影后張曼玉。張柏芝的社群平台自今年1月起就暫停更新，將近1年過去，沒想到她的工作室近來無預警釋出多張美照，而張柏芝本人也暌違許久現身精品品牌活動，出席活動的她美貌依舊，身穿一襲碎花連身裙搭配頭巾，留著一頭羊毛卷造型，看起來復古感十足。今年44歲的張柏芝因病休假後，屢次傳出「生4胎」的謠言，她也從未發聲闢謠或是分享病況，讓粉絲憂心不已。令人意外的是，沒想到張柏芝休假歸來狀態似乎更勝從前，維持一如既往地窈窕身材不說，從活動近照也可以看見她的臉蛋緊緻光滑，絕美寫真照曝光後，還吸引了大批粉絲湧入留言狂誇「撞臉張曼玉」。張柏芝目前一共有3位兒子，前2胎與演員前夫謝霆鋒所生，在2018年時她又透過工作室驚喜宣布迎接第三胎，但孩子生父的身分始終保密，也未曾認愛、公開過新男友，感情與婚姻生活讓外界相當好奇。