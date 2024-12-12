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金州勇士今（12）日在客場以90：91不敵休士頓火箭，比賽最後3.5秒的關鍵罰球吹判，讓火箭終結1758天不勝勇士、跨季15連敗的紀錄。而勇士方面對此吹判，自然是很不滿，不只主帥Steve Kerr做出批評，連快艇隊隨隊記者Farbod Esnaashari都有一些調侃評論。本賽季Alperen Sengun在對上勇士隊的上場時間中，火箭隊的淨勝分為-27，今晚為-10，勇士隊在大部分進攻終將他拉出來單打，他成為防守端累贅。於是火箭主帥Ime Udoka在第四節初開始變陣，開始使用一些小陣容，效果顯著，他們開始打出更好的防守，並且成功打出反擊。比賽最後3分03秒，勇士一分都拿不到，最後77秒勇士還領先6分，但Fred VanVleet|命中三分球，Sengun上籃得分，讓主場軍追到剩下1分。然後在比賽還剩3.5秒時，一次有爭議的犯規，讓Jalen Green獲得了2次罰球機會，他兩罰俱中鎖定勝利。當時Stephen Curry出手三分但沒進，籃板掉下來Gary Payton II有機會掌控球，但重心不穩、試圖傳球時發生失誤，Green拿到球權，Jontahn Kuminga對其犯規，火箭兩罰命中。之後勇士最後一擊創造出機會，但沒有把握，比賽結束。此役的勝利，讓火箭隊結束了自2020-21賽季後對勇士吞下的15連敗魔咒，這是他們在James Harden離隊之後首次擊敗灣區，對他們來說有著特別的意義。勇士方面，自然對這一次吹罰非常不滿意，勇士總教練Steve Kerr直言「小學生都知道不該這麼吹」，顯然對於判罰很失望。而快艇隨隊記者Farbod Esnaashari則對此評論道：「這吹犯規？這對這場比賽來說是個糟糕的結局。如果我是勇士的球迷，我會感到噁心。 」這場比賽結束後，雷霆19勝5敗的成績仍高居西區第一，火箭以17勝8敗西區第2，灰熊掉到西部第3，勇士14勝10敗還是西區第5。