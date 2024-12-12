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▲黃子佼本月3日遭判決一審8個月有期徒刑，併科10萬元罰金，可上訴，事隔9天，其妻子孟耿如無預警發文，曬出1張畫作似乎洩露惆悵心境。（圖／NOWnews攝影中心）

▲黃子佼（右）性醜聞事件持續延燒，孟耿如（左）打破沉默8個月，突曬出一幅畫作若有似無地洩露心境，貼文曝光後，引來許多粉絲加油打氣。（圖／翻攝自孟耿如IG）





藝人黃子佼疑涉持有2259部兒少性影像檔案，一審被判處8月有期徒刑，併科10萬元罰金，可上訴，本月3日他台北地院依《兒童及少年性剝削條例》一審裁決判刑8個月，消息引發各界譁然。而其妻子孟耿如今年4月後一直保持沉默，時隔8個月，今（12）日她稍早無預警更新社群，發文曬出1張圖似乎洩露惆悵心境，引來大批粉絲關心。孟耿如今日突然在臉書和Instagram等社群平台同步發文，內容沒有寫下任何字句，僅標註藝術創作帳號，兒照片見她曬出一幅畫作，色彩斑斕，柔和的藍綠色調為基底，左下角有一個似花朵的形狀，畫中央看起來有個漂泊的形體，像是漂浮的雲也可以是徜徉其中的人物，孟耿如雖未打上任何文字，不過1張畫作仍若有似無地洩露其鬱悶心境，貼文曝光後，許多粉絲向她喊話：「為母則強」、「很高興妳回來了，加油～」、「堅強的美女加油」、「辛苦了，真的很不容易」，也有粉絲認為畫作詮釋了孟耿如的心情，「以畫代話，意境無限」。事實上，先前黃子佼性醜聞事件，連帶影響到孟耿如演藝事業及身心狀況，因此推辭產後復出的第一檔戲劇《省省吧！我家富貴發》，後來她加入《我們與惡的距離》第二季拍攝，片段中能看到孟耿如含著淚水疑似為正義發聲：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如發文洩露惆悵心情，狀況讓外界相當關心。