藝人黃子佼疑涉持有2259部兒少性影像檔案，一審被判處8月有期徒刑，併科10萬元罰金，可上訴，本月3日他台北地院依《兒童及少年性剝削條例》一審裁決判刑8個月，消息引發各界譁然。而其妻子孟耿如今年4月後一直保持沉默，時隔8個月，今（12）日她稍早無預警更新社群，發文曬出1張圖似乎洩露惆悵心境，引來大批粉絲關心。
黃子佼遭判8個月 孟耿如無預警洩心境
孟耿如今日突然在臉書和Instagram等社群平台同步發文，內容沒有寫下任何字句，僅標註藝術創作帳號，兒照片見她曬出一幅畫作，色彩斑斕，柔和的藍綠色調為基底，左下角有一個似花朵的形狀，畫中央看起來有個漂泊的形體，像是漂浮的雲也可以是徜徉其中的人物，孟耿如雖未打上任何文字，不過1張畫作仍若有似無地洩露其鬱悶心境，貼文曝光後，許多粉絲向她喊話：「為母則強」、「很高興妳回來了，加油～」、「堅強的美女加油」、「辛苦了，真的很不容易」，也有粉絲認為畫作詮釋了孟耿如的心情，「以畫代話，意境無限」。
黃子佼爆發性醜聞 孟耿如身心俱疲
事實上，先前黃子佼性醜聞事件，連帶影響到孟耿如演藝事業及身心狀況，因此推辭產後復出的第一檔戲劇《省省吧！我家富貴發》，後來她加入《我們與惡的距離》第二季拍攝，片段中能看到孟耿如含著淚水疑似為正義發聲：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如發文洩露惆悵心情，狀況讓外界相當關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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孟耿如今日突然在臉書和Instagram等社群平台同步發文，內容沒有寫下任何字句，僅標註藝術創作帳號，兒照片見她曬出一幅畫作，色彩斑斕，柔和的藍綠色調為基底，左下角有一個似花朵的形狀，畫中央看起來有個漂泊的形體，像是漂浮的雲也可以是徜徉其中的人物，孟耿如雖未打上任何文字，不過1張畫作仍若有似無地洩露其鬱悶心境，貼文曝光後，許多粉絲向她喊話：「為母則強」、「很高興妳回來了，加油～」、「堅強的美女加油」、「辛苦了，真的很不容易」，也有粉絲認為畫作詮釋了孟耿如的心情，「以畫代話，意境無限」。
黃子佼爆發性醜聞 孟耿如身心俱疲
事實上，先前黃子佼性醜聞事件，連帶影響到孟耿如演藝事業及身心狀況，因此推辭產後復出的第一檔戲劇《省省吧！我家富貴發》，後來她加入《我們與惡的距離》第二季拍攝，片段中能看到孟耿如含著淚水疑似為正義發聲：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」，這也是孟耿如在黃子佼爆發性醜聞後，首度公開露面的作品，遺憾地是，反觀夫妻倆的現實生活，如今黃子佼判有期徒刑8個月，孟耿如發文洩露惆悵心情，狀況讓外界相當關心。
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