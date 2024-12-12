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肝病曾是我國十大癌症死因的第2名，根據國健署資料顯示，C肝是僅次於B肝造成國人慢性肝炎、肝硬化、肝癌的主因。為了朝2025年提前消除C肝目標邁進，衛福部長邱泰源今（12）日表示，最後一哩路將加強藥癮者、共病者、受刑人篩檢治療，並非常有信心在明年達到金牌目標。「2024台灣消除C型肝炎國際研討會」今日在台大醫院國際會議中心舉辦，邀請歐、美、日、澳等國內外專家進行交流，由前副總統陳建仁、林口長庚醫院教授簡榮南的專題演講拉開序幕。邱泰源指出，B、C肝炎是台灣重要疾病負擔之一，每年造成我國慢性肝炎、肝硬化、肝癌死亡人數約1.1萬人。為了消除C型肝炎，我國透過「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。邱泰源表示，為了消除C型肝炎，2003年起將C型肝炎治療納入健保給付，持續擴大公費篩檢及全口服藥物治療，更在2024年成人預防保健服務，提升B、C型肝炎公費篩檢費用，由每案200元提升至370元，截至2024年6月曾接受過篩檢的人數已經超過666萬人。邱泰源表示，目前正依照WHO公布的消除C肝認證項目進行準備工作，包含一屆專家、民間團體，到各縣市衛生局、中央跨部會努力下，已走到消除C肝的最後一哩路，將加強藥癮、共病、監獄的篩檢結合治療。國健署長吳昭軍表示，截至今年6月為止，已找出90.6%的C肝患者，其中有95%以上接受治療，超過世界衛生組織（WHO）所希望的80％。毒癮者的針具替代率，WHO希望能在2030年前達到300支，台灣今年已達到292支，提前到明年達標沒有問題。台灣在WHO提出的C肝防治計劃性指標、影響性指標，已有良好表現，顯示我國在C肝防治的領先地位。吳昭軍指出，針對共病患者，C肝消除後，糖尿病、腎臟病的治療效果更好。毒癮者則是治療後監測較重要，少數人會再感染，但需長期監控機制，讓這群人不受限B、C肝篩檢僅1次限制，讓再感染率下降。另受刑人C肝盛行率相當高，管理上與毒癮者相似，需要有更強機制處理。