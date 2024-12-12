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美國社群媒體巨頭Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），曾因的臉書封鎖川普帳號，導致兩人關係緊張，川普（Donald Trump）在競選期間多次放話要把祖克柏「抓去坐牢關到死」。然而，大選過後祖克柏努力釋出善意想修補關係，除了親赴佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普共進晚餐，Meta還向川普的就職典禮基金捐款100萬美元。綜合外媒報導，《華爾街日報》率先以獨家報導披露此事，隨後Meta也正式證實捐款100萬美元給川普的就職典禮基金，但拒絕發表近一步的評論。根據公開紀錄，Meta過去並沒有捐款總統當選人就職典禮基金的慣例，2020年拜登與2016年川普入主白宮時，Meta皆無解囊贊助。自川普上個月贏得大選以來，包括蘋果、亞馬遜、Google等大型科技公司一直在努力與川普接觸，想要獲得影響力。Meta只是眾多討好川普的科技巨頭的其中之一，但由於祖克柏與川普過去不睦，讓Meta動向格外受到矚目。祖克柏曾在上月現身川普的海湖莊園參加晚宴，與川普共進晚餐。Meta發言人表示，祖克柏對於能夠受邀與川普會面，討論新政府相關事宜深感榮幸，並強調這是一個推動美國創新的重要契機。今年8月，祖克柏曾致函美國國會坦承，在拜登政府壓力下，臉書過去對新冠疫情相關言論的審查存在問題，並為此公開致歉。