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▲桂冠湯圓推出布丁狗「焦糖布丁湯圓」／庫洛米「紫糯米芋泥」湯圓，全家加價99元送庫洛米玩偶、149元加價送布丁狗。（圖／全家提供）

▲家樂福「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」每包售價59元，即可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻。（圖／記者鍾怡婷攝）

明（13）日午後開始降溫，週末迎接入冬最強冷空氣，最冷時機點在週六（15日）至下週一清晨，各大通路搶攻降溫商機，桂冠湯圓推出布丁狗「焦糖布丁湯圓」、庫洛米「紫糯米芋泥」湯圓，家樂福每包售價59元，還有限量布丁狗、庫洛米玩偶最低99元加價購，全家、家樂褔通路都買得到。本週六（14日）冷氣團發威，一路到冬至前陸續降溫！桂冠推出話題新品，「紫糯米芋泥湯圓」（售價79元），選用台灣檳榔心芋呈現輕甜濃郁芋泥味，加上三麗鷗人氣角色Kuromi聯名包裝；桂冠「焦糖布丁湯圓」（售價79元）特選日本焦糖醬、法國蒙太古奶油、香草籽醬等優質食材製作，聯名三麗鷗人氣IP 布丁狗。消費者凡於全家便利商店購買桂冠「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」任一盒即可以99元加購「抱湯圓款Kuromi」或以149元加購「湯圓碗款布丁狗」玩偶。即日起至2025年3月4前，凡於全台「全家」店舖購買桂冠、義美指定口味湯圓，可享任兩件8折或任三件75折優惠。家樂福「紫糯米芋泥湯圓」、「焦糖布丁湯圓」每包售價59元，即可用99元加購布丁狗側抱湯圓款娃娃一隻，單筆加購一隻，全台限量6000隻，請至收銀機台加購區選購。