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美股那斯達克首度衝破2萬點，激勵台股今（12）日開高走高，早盤上漲近300點，盤中一度達到23189點，終場漲幅收斂收在23046點，重新登上2萬3關卡，上漲143點或漲幅0.63%，成交量3479.9億元。權值股台積電今日除息，成為市場焦點，一開盤股價跳空到1060元、上漲20元，再度上演秒填息秀。終場則收在1060元、上漲20元或1.92%。聯發科則因傳出獲得蘋果新訂單，股價也大漲表態，終場1380元，上漲30元或2.22%收。聯發科集團相關概念股同慶，包含達發、亞信早盤漲幅半根以上，其中，達發漲40元或5.87%，以721元收，亞信終場亮紅燈漲停以112元、漲10元或9.8%收。九暘衝上漲停板。