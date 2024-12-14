2024年已經進入尾聲，今年的動畫界可以說是強者雲集，包含《鬼滅之刃》推出「柱訓練篇」、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第三季、《無職轉生》第二季都在今年登場，【我推的孩子】原作雖然大翻車，但動畫製作又更加昇華，口碑完全不受影響，今年可以說是動漫迷好作品看不完的一年。
因此《NOWnews》也將盤點從今年1月冬番開始，很可能被你忽略沒看到的優秀作品，以及盤點其中優勢，讓你能在年末時刻開始好好補番！
2024年度10大必看動畫！我推原作大翻車動畫卻締造新高峰
推薦指數：5星（必看神作）、4星（值得一看）、3星（有空再補）※註：本榜單主要推薦動畫總集數30話以下的作品，較方便入坑補追，因此（地城邂逅、實教、Re0）等佳作才因此未列入
我獨自升級
類型：王道奇幻冒險
總集數：12，第二季2025年1月開播
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、Netflix 、ofiii
推薦指數：4顆星
韓國網路漫畫天花板神作《我獨自升級》，在今年初由日本動畫公司A-1 Pictures改編製作動畫，作畫表現可以說是相當出色，相當適合喜愛觀看打鬥戲的觀眾觀看，此外，動畫第二季也將在2025年1月推出第二季動畫，看完剛好銜接上第二季劇情，快找時間補番吧！
轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生
類型：異世界轉生
總集數：24話預定
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：3顆星
轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生故事講述一位日本上班族因病身亡，轉生到異世界後出生在貴族家，成為長子「亞爾斯·羅本特」，他也因此獲得「鑑定」特殊能力，可以看出每個人的才能潛力，從零開始打造出超強領地，觀眾可以看著溫柔且心地善良的亞爾斯不斷成長，在殘酷的世界中依舊保持善良的心，相當推薦。目前動畫第二季還在更新當中，相當適合一口氣追完。
魔王2099
類型：奇幻現代
總集數：12話
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：4顆星
魔王2099是講述不死的魔王貝爾多爾被勇者打敗封印後，過了好幾百年後復活，世界竟然完全不同了，從中世紀奇幻異世界穿越道我們熟悉的科技地球，究竟這位遠古魔王要如何適應現代生活？追下去就對了！動畫製作J.C.STAFF相當用心，許多畫面場景細節都做得相當用心，還找來hololive 四期生常闇永遠實況畫面當作彩蛋，甚至還有台北西門町的畫面，台灣動漫迷看了肯定相當有感！
不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學
類型：校園戀愛
總集數：12
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：3顆星
你每天上學身旁坐著絕美銀髮的混血女高中生，這種夢只有動畫裡能實踐！鄰座艾莉同學動畫是由動畫工房，畫面相當精美，而且每一集ED都是不同曲目、特製MV，製作組的用心完全顯現，但原作劇情上的短版，也讓主線劇情讓人看得滿頭問號，只能說動畫組已經盡力了。
敗北女角太多了！
類型：校園戀愛
總集數：12
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：5顆星
青春校園戀愛喜劇常常見到被好幾個美女圍繞的後宮男主，但那些輸掉的女性角色後來怎樣了？敗北女角就是在講述好幾位「敗北女配」的後續人生，新穎的題材以及有趣的主線劇情，讓敗北女角成為大黑馬，許多人都是在社群推薦後才入坑，發現這部校園戀愛（？）喜劇完全不一樣，相當值得一看！
青春之箱
類型：校園戀愛
總集數：預計25話
觀看管道：netflix
推薦指數：5顆星
我的青春，全部都塞在這個箱子裏！青春之箱劇情講述就讀體育名校榮明的羽球社員豬股大喜，在每天晨練都是第一個到場，卻發現總會有一位女籃學姐鹿野千夏已經到場練投，長時間下來已經對她抱有好感，結果某天回家，發現這位學姐竟要暫住自己家！一對青澀又寫實的校園戀愛就此展開。此外，青春之箱的動畫作畫相當精良，許多場景都是能直接截圖當作桌布的精美程度。
我內心的糟糕念頭
類型：校園戀愛
總集數：25話
觀看管道：歐飛第一季https://www.ofiii.com/vod/64956/1/E1、第二季https://www.ofiii.com/vod/64956/2/E13
推薦指數：4顆星
我內心的糟糕念頭講述個性陰沉的中二病少年市川京太郎，遇上了校花級美少女山田杏奈之後，重重心防一下子就被攻破，甜甜的戀愛喜劇就此展開。在今年初動畫第二季也已經播放完畢，而原作漫畫近期也進入劇情高峰，青澀的兩人同床共眠的害羞景象，一度成為日本熱搜焦點，相當值得一看。
轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路
類型：異世界奇幻
總集數：
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：4顆星
「洛伊德」是沙魯姆王國第七王子， 剛出生就擁有身為平民魔術師的前世記憶，因此獲得貴族驚人魔力後，一出生就噴出巨型火柱打破城堡屋頂，展現驚人天賦。隨後幾年他也開始各種鑽研魔術、技術，強大實力讓前來挑戰的敵人都被打得落花流水。
【我推的孩子】第二季
類型：社會寫實
總集數：
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：5顆星
我推的孩子第二季動畫在今年7月開播，進入2.5次元舞台篇章，在畫面、劇情表現上，動畫工房展現出了驚人的底蘊，每集都製作出媲美劇場版等級的畫面，將原作漫畫無法展現的細節與動作感完美展現，雖然原作近期完結篇又被赤坂明搞砸了，但依然無損動畫版的好評程度，第三季也依舊讓人期待。
膽大黨
類型：科幻靈異
總集數：12話
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、木棉花YT、ofiii
推薦指數：5顆星
龍幸伸原創作的膽大黨（Dandadan），動畫於10月初才開播，就在全球締造了現象級關注度，劇情內容結合都市傳說、科幻、靈異等等情節，還有動作感十足的畫面，OP、ED也都超洗腦，可以說是今年底必看的動畫神作。
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2024年度10大必看動畫！我推原作大翻車動畫卻締造新高峰
推薦指數：5星（必看神作）、4星（值得一看）、3星（有空再補）※註：本榜單主要推薦動畫總集數30話以下的作品，較方便入坑補追，因此（地城邂逅、實教、Re0）等佳作才因此未列入
我獨自升級
類型：王道奇幻冒險
總集數：12，第二季2025年1月開播
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、Netflix 、ofiii
推薦指數：4顆星
韓國網路漫畫天花板神作《我獨自升級》，在今年初由日本動畫公司A-1 Pictures改編製作動畫，作畫表現可以說是相當出色，相當適合喜愛觀看打鬥戲的觀眾觀看，此外，動畫第二季也將在2025年1月推出第二季動畫，看完剛好銜接上第二季劇情，快找時間補番吧！
轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生
類型：異世界轉生
總集數：24話預定
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：3顆星
轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生故事講述一位日本上班族因病身亡，轉生到異世界後出生在貴族家，成為長子「亞爾斯·羅本特」，他也因此獲得「鑑定」特殊能力，可以看出每個人的才能潛力，從零開始打造出超強領地，觀眾可以看著溫柔且心地善良的亞爾斯不斷成長，在殘酷的世界中依舊保持善良的心，相當推薦。目前動畫第二季還在更新當中，相當適合一口氣追完。
魔王2099
類型：奇幻現代
總集數：12話
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：4顆星
魔王2099是講述不死的魔王貝爾多爾被勇者打敗封印後，過了好幾百年後復活，世界竟然完全不同了，從中世紀奇幻異世界穿越道我們熟悉的科技地球，究竟這位遠古魔王要如何適應現代生活？追下去就對了！動畫製作J.C.STAFF相當用心，許多畫面場景細節都做得相當用心，還找來hololive 四期生常闇永遠實況畫面當作彩蛋，甚至還有台北西門町的畫面，台灣動漫迷看了肯定相當有感！
不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學
類型：校園戀愛
總集數：12
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：3顆星
你每天上學身旁坐著絕美銀髮的混血女高中生，這種夢只有動畫裡能實踐！鄰座艾莉同學動畫是由動畫工房，畫面相當精美，而且每一集ED都是不同曲目、特製MV，製作組的用心完全顯現，但原作劇情上的短版，也讓主線劇情讓人看得滿頭問號，只能說動畫組已經盡力了。
敗北女角太多了！
類型：校園戀愛
總集數：12
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：5顆星
青春校園戀愛喜劇常常見到被好幾個美女圍繞的後宮男主，但那些輸掉的女性角色後來怎樣了？敗北女角就是在講述好幾位「敗北女配」的後續人生，新穎的題材以及有趣的主線劇情，讓敗北女角成為大黑馬，許多人都是在社群推薦後才入坑，發現這部校園戀愛（？）喜劇完全不一樣，相當值得一看！
青春之箱
類型：校園戀愛
總集數：預計25話
觀看管道：netflix
推薦指數：5顆星
我的青春，全部都塞在這個箱子裏！青春之箱劇情講述就讀體育名校榮明的羽球社員豬股大喜，在每天晨練都是第一個到場，卻發現總會有一位女籃學姐鹿野千夏已經到場練投，長時間下來已經對她抱有好感，結果某天回家，發現這位學姐竟要暫住自己家！一對青澀又寫實的校園戀愛就此展開。此外，青春之箱的動畫作畫相當精良，許多場景都是能直接截圖當作桌布的精美程度。
我內心的糟糕念頭
類型：校園戀愛
總集數：25話
觀看管道：歐飛第一季https://www.ofiii.com/vod/64956/1/E1、第二季https://www.ofiii.com/vod/64956/2/E13
推薦指數：4顆星
我內心的糟糕念頭講述個性陰沉的中二病少年市川京太郎，遇上了校花級美少女山田杏奈之後，重重心防一下子就被攻破，甜甜的戀愛喜劇就此展開。在今年初動畫第二季也已經播放完畢，而原作漫畫近期也進入劇情高峰，青澀的兩人同床共眠的害羞景象，一度成為日本熱搜焦點，相當值得一看。
轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路
類型：異世界奇幻
總集數：
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：4顆星
「洛伊德」是沙魯姆王國第七王子， 剛出生就擁有身為平民魔術師的前世記憶，因此獲得貴族驚人魔力後，一出生就噴出巨型火柱打破城堡屋頂，展現驚人天賦。隨後幾年他也開始各種鑽研魔術、技術，強大實力讓前來挑戰的敵人都被打得落花流水。
【我推的孩子】第二季
類型：社會寫實
總集數：
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、ofiii
推薦指數：5顆星
我推的孩子第二季動畫在今年7月開播，進入2.5次元舞台篇章，在畫面、劇情表現上，動畫工房展現出了驚人的底蘊，每集都製作出媲美劇場版等級的畫面，將原作漫畫無法展現的細節與動作感完美展現，雖然原作近期完結篇又被赤坂明搞砸了，但依然無損動畫版的好評程度，第三季也依舊讓人期待。
膽大黨
類型：科幻靈異
總集數：12話
觀看管道：巴哈姆特動畫瘋、木棉花YT、ofiii
推薦指數：5顆星
龍幸伸原創作的膽大黨（Dandadan），動畫於10月初才開播，就在全球締造了現象級關注度，劇情內容結合都市傳說、科幻、靈異等等情節，還有動作感十足的畫面，OP、ED也都超洗腦，可以說是今年底必看的動畫神作。
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