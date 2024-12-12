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石膏板是建築領域中常見的建材，然而台灣每年約產生10萬公噸以上的廢棄石膏板，多數都必須當作營建廢棄物掩埋，僅少部分再利用為控制性低強度回填材料。環境部與工研院攜手，合作開發石膏板再利用技術，使廢棄石膏板可以回到生產製程中，預計可廢石膏板循環量增加2.7萬噸。石膏板因耐火、耐潮濕、不易變形、不易龜裂等特性，廣泛應用在室內隔間、天花板、牆壁等結構。隨著全球致力於減碳，綠建築節等永續環保趨勢，各國也思考如何讓石膏板進入循環經濟的一環。據環境部估計，台灣每年約產生10萬公噸以上的廢棄石膏板，以往廢棄石膏建材多併入混和營建廢棄物以掩埋方式處理，僅少部分再利用為控制性低強度回填材料。因此在環境部支持下，工研院舉辦「營建資材循環再利用技術計畫成果發表會」，發表石膏板再利用技術，將廢棄石膏重新回用於石膏板製程，提升建材再生利用效能，共創建材永續。工研院材料與化工研究所所長邱國展表示，石膏板再利用技術是將廢棄石膏板可以回到生產製程中，產出新的石膏板材，並通過循環測試。石膏板再利用技術可將廢石膏板中的雜質去除，重新回用於石膏板製程，製程中再生石膏的添加量可達30%，並且導入調濕、抗菌材料，創造廢石膏從搖籃到搖籃的生命新旅程，不只減少廢棄物的產生，還提升建材再生利用的效能，落實綠建材在建築產業的使用。該技術也與國內建材業者合作，加速技術落地實現，預計可增加2.7萬噸廢石膏板循環量，不僅幫原先廢棄的石膏板建材找到高值應用管道，減少廢棄物的產生，還提升建材再生利用的效能，讓自然資源循環使用。