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▲婁峻碩透露，最近焦凡凡簽進他們公司了。（圖／記者李政龍攝）

▲婁峻碩透露今年跨年活動只接2場，因為被過去的趕場經驗嚇壞了。（圖／記者李政龍攝）

歌手婁峻碩和焦凡凡交往8年，感情一直相當穩定，男方去年也已經求婚，讓人好奇2人究竟何時要登記結婚。婁峻碩今（12）日出席品牌活動，不斷強調「就快了，登記就會和大家說」，因為不斷被催促，他還一次公布未來的生子計畫，笑說等結婚之後再準備。另外，提到今年規畫，他透露最近公司簽了新人，原來對象就是未婚妻焦凡凡，被問到工作上面是否可以公私分明？婁峻碩則開玩笑說，「她平常要陪老闆睡覺。」不過下秒就隨即澄清，表示平時工作歸工作，私事歸私事。今年即將結束，婁峻碩今日被問到今年的收入狀況，他表示平常除了做作品，就是放鬆心靈、上課程，還簽了一個新人，隨後透露其實新人就是焦凡凡，「因為她覺得我在藝人規畫A&R（藝人與製作部）很好」，所以才決定進到他們公司，不過沒有要求簽約金，合約上也指明會發行作品，但被問到是否公私分明？他笑說，「該工作的時候還是要工作，平常就陪老闆睡覺」，不過他隨後解釋，平時還是會公私分明，也不會給女方太多壓力。由於婁峻碩去年就和焦凡凡求婚，不過至今遲遲等不到結婚的好消息，也讓人好奇2人是否有計畫？他強調目前還沒有登記，如果有好消息一定會告訴大家，也有共識會等到結婚後再生子，他還會幫女方理財，不過因為2人平時都是各自花自己的錢，所以不會為了錢而爭吵。另外，年底將至，婁峻碩近日透露今年只接2場跨年活動，原來是因為前幾年的趕場經驗讓他嚇壞了，「去年先搭高鐵到新竹，然後坐保母車到台南，結果遇到塞車，時間非常緊繃，前年還遇到高鐵臨時出狀況，後來必須開車下去，今年就索性不要」。他也透露，今年跨年演唱會上會唱新歌，希望歌迷可以一起同樂。