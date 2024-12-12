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台股今（12）日開高走高，早盤上漲近300點，盤中一度達到23189點，終場漲幅收斂收在23046點，重新登上2萬3關卡，上漲143點或漲幅0.63%，成交量3479.9億元。其中，三大法人合計買超2.15億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超15.65億元；投信「由賣轉買」，今日買超9.15億元；自營商（自行買賣）也「由賣轉買」買超4.54億元，合計三大法人買超2.15億元。美國11月消費者物價指數（CPI）年增率符合預期，市場提高對於聯準會（Fed）再次降息的期待，美股主要指數昨日多收高，其中，那斯達克指數上漲347點，首度站上2萬點關卡，收在20034點。台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.39%，帶動台積電今日一開盤股價跳空1060元、上漲20元，上演秒填息，終場則是收在1060元、上漲20元或1.92%。此外，聯發科則因傳出獲得蘋果新訂單，股價也大漲表態，終場1380元，上漲30元或2.22%收。這也帶動聯發科集團相關概念股同慶，包含達發、亞信早盤漲幅半根以上，其中，達發漲40元或5.87%，以721元收，亞信終場亮紅燈漲停以112元、漲10元或9.8%收。九暘衝上漲停板。