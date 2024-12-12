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2024第十七屆台灣企業永續獎(TCSA)，長榮航空首次榮獲此次最大獎的《永續綜合績效類–台灣十大永續典範企業獎》，同時連續七年獲得《永續報告類–運輸業白金獎》，華航也以卓越的永續發展成績於2024年「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」一舉奪得五項大獎，連續11年屢獲殊榮。長榮航空於上個月「2024第七屆全球企業永續獎(GCSA)」與「2024第十七屆台灣企業永續獎(TCSA)」聯合頒獎典禮中，亦榮獲GCSA《永續報告書獎–銅獎》及TCSA永續單項績效之《永續供應鏈領袖獎》、《社會共融領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創新成長領袖獎》，今年長榮航空共囊括七項大獎，充分展現公司在各項永續發展領域的優異表現。長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也十分重視永續人才培育，今年與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，為國內首家開設此專班的航空公司，更邀請子公司長榮航太一同參與。孫嘉明指出，所有同仁皆順利完成為期10週共80小時的企業永續管理師培訓課程，並成功通過證照考試，不僅大幅提升員工對永續議題的敏銳度，也為公司培養出更多的永續人才，未來將在各自的崗位上發揮所學，持續推動公司ESG永續發展的使命。華航表示，身為全球航空業的永續先驅者，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告書，連續三年響應天合聯盟 SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），並首創添加永續航空燃油 ( SAF ) 載客飛行，結合環保旅程( ECO Travel ) 為全航機客貨運進行淨零碳飛行作業。今年華航更啟動永續燃油企業客戶合作計畫，推動台灣航空業首架全貨機添加永續航空燃油，也完成台灣航空業首班客運航班單次性價值鏈合作，積極推動台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，邁向2050 年淨零碳排永續目標。